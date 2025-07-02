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‘Dedektif Reptır’ sinema perdesine hazırlanıyor

‘Dedektif Reptır’ sinema perdesine hazırlanıyor

Halime Kirazlı
Halime Kirazlı
11:172/07/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Film 13 Mart 2026'da vizyona girecek.
Film 13 Mart 2026'da vizyona girecek.

TRT Çocuk'un sevilen çizgi filmi "Dedektif Reptır” Emre ve Gizem Karayel tarafından beyaz perdeye aktarılıyor.

Emre Karayel, eşi Gizem Karayel ile yapımcılığını üstlendiği "Dedektif Reptır”ın sinema filmi için hazırlıklara başladı. Daha önce TRT Çocuk ekranlarında 52 bölüm yayınlanan ve çocukların büyük ilgiyle takip ettiği dizi, şimdi sinema perdesine taşınıyor. Çekimleri Ataşehir Pancake Stüdyoları’nda süren filmkullanılan teknolojilerle, Türkiye’de bir ilke imza atmaya hazırlanıyor.

50 kukla yer alacak

Emre Karayel, projeyle ilgili şunları söyledi: “Dedektif Reptır, TRT Çocuk ile birlikte yaptığımız bir çocuk dizisiydi. Şimdi sinema filmiyle yola devam ediyoruz. Yaklaşık 50 kuklanın yer aldığı filmimizde, çocuklar kadar büyükleri de etkilemeyi hedefliyoruz. Gülmenin çocuklarımız ve sağlığımız için ne kadar önemli olduğunun altını çiziyoruz.” Gizem Karayel ise “Bu bizim için çok özel bir proje. Kuklalarla birlikte Türkiye’de bir ilki gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Teknik anlamda çok etkileyici bir formatla sinema perdesine taşıyacağız.” “Dedektif Reptır” 13 Mart 2026’da vizyona girecek.


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