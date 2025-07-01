“Topkapı” St. Petersburg Hermitage Müzesi’ne girdi

Dice Kayek markasının İstanbul’un mimari ve kültürel mirasından ilham alan ve ilk kez 2009 yılında Paris Moda Haftası’nda sunulan “Istanbul Contrast” koleksiyonundan dört “Topkapı” elbisesi St. Petersburg Hermitage Müzesi’ne girdi. 2009 yılından bu yana dünyanın önde gelen müzelerinde sergilenen özel koleksiyon, aynı zamanda Victoria & Albert Museum (Londra), Musée des Arts Décoratifs (Paris), Palais Galliera(Paris), Denver Art Museum ve LACMA gibi prestijli kurumların kalıcı koleksiyonlarına dahil edildi. Koleksiyonun “Topkapı” serisi ise, Hermitage Müzesi’nin kalıcı koleksiyonuna kabul edilerek bu uluslararası yolculuğunu taçlandırdı.

Saraydan ilhamla tasarlandı

Osmanlı sultanlarının ihtişamından ilham alarak ve Topkapı Sarayı hazine bölümündeki mücevherlerinden esinlenerek tasarlanan bu elbiseler, Topkapı Sarayı’nın görkemli ruhunu, St. Petersburg’un ikonik sarayına taşıyor. Titiz bir araştırma ve kusursuz işçilikle yaratılan bu eşsiz tasarımlar, dünyada yalnızca tek olup, benzersiz sanat eserleri niteliginde. Koleksiyondaki bu özel parçalar, İstanbul’a bir övgü olarak hazırlanan ve daha önce ödüller kazanan Istanbul Contrast koleksiyonunun “Topkapı” serisinde yer alıyor.

Hermitage Müzesi’nde düzenlenen özel törende; St. Petersburg Başkonsolosu Özgür Talu, Hermitage Müzesi Genel Müdür Yardımcısı Svetlana Adaksina, Uygulamalı Sanatlar Bölümü Başkanı ve küratörü Nina Tarasova başta olmak üzere, Hermitage Müzesi bölüm başkanları, müzenin önemli isimleri, Rus basını ve televizyon temsilcilerinin eşliğinde, koleksiyona ait dört elbise müzeye takdim edilirken Ayşe Ege ve Ece Ege’ye de onur belgesi verildi.











