Pera'nın çocuk atölyeleri başlıyor

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi Öğrenme Programları, yaz tatilinde çocukları sanat, kültür ve eğlenceyle dolu Yaz Tatili Atölyeleri ile buluşturmaya hazırlanıyor. Marcel Dzama: Ay Işığıyla Dans ve Sıradışı Minas sergilerinden ilhamla hazırlanan ve 22 – 31 Temmuz arasında düzenlenecek atölye programı, çocukların sanat eserleriyle etkileşim kurabilecekleri rehberli turların ardından farklı malzemelerle özgün üretimler yapabilecekleri bir yaratıcılık alanı sağlıyor. Eva kâğıtlarından kelebek tuvallere, mika tabaklardan üç boyutlu diorama sahnelerine kadar birçok farklı malzeme içeren program, çocukların hayal gücünü ve ifade becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor. Programda 4-6, 7-12 ve 9-12 yaş gruplarına yönelik toplam sekiz farklı atölye yer alıyor. Sergilerdeki karakterler, desenler ve anlatılarla bağlantı kuran bu atölyeler; tasarım, hikâye anlatıcılığı, canlandırma ve oyun gibi çeşitli yöntemlerle zenginleşiyor.