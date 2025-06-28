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Abdullah Çatlı'ya film çekiyorlar

Abdullah Çatlı'ya film çekiyorlar

10:5728/06/2025, Cumartesi
G: 28/06/2025, Cumartesi
AA
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Filmin vizyon tarihi belli olmadı.
Filmin vizyon tarihi belli olmadı.

Filmin başrolünde Galatasaray'ın eski futbolcusu Vedat İnceefe oynayacak. Filmin yönetmenliğini ise Kurtlar Vadisi'nden tanıdığımız Onur Tan ve Ömer Faruk Sorak üstlenecek.

Susurluk'ta 1996'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Abdullah Çatlı'nın hayatı "Çatlı" filmiyle beyazperdeye aktarılacak. Galatasaray'ın eski futbolcusu Vedat İnceefe'nin başrolde yer alacağı filmi yönetmenliğini "Kurtlar Vadisi" ve "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizilerinde görev alan Onur Tan ve Ömer Faruk Sorak üstleniyor. Filmin senaryo ekibinde ise yönetmen Onur Tan ve Çatlı'nın kızları "Babam Çatlı" kitabının yazarı Doç. Dr. Gökçen ile Selcen Çatlı yer alıyor. Yapımcılığını Safe Medya'nın üstlendiği filmin vizyon tarihi henüz açıklanmadı. Tanıtım filmini buradan izleyebilirsiniz:




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