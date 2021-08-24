Hidemasa Morita kimdir, kaç yaşında? Hidemasa Morita kariyeri, oyuncu istatistiği

Başarılı futbolcu Hidemasa Morita'nın Fenerbahçe'ye transfer edileceği iddia edildi. Gelişme sonrası sözleşmesi orta sahada oynayan Hidemasa Morita'nın hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki Hidemasa Morita kimdir?
HİDEMASA MORİTA KİMDİR?
Hidemasa Morita, 10 Mayıs 1995 tarihinde Japonya'nın Osaka şehrinde dünyaya geldi. Kariyerine Takatsuki Shimizu FC, Takatsuki Municipal 9th MS, Kanemitsu Osaka HS, Ryutsu Keizai University takımlarının alt yapısında başlayan Morita, Kawasaki Frontale takımından Portekiz 1. Lig ekiplerinden CD Santa Clara'ya transfer olmuştur.
Orta saha ve ön libero mevkisinde forma giyebilen 1,77 boyundaki oyuncu, ihtiyaç halinde sağ bekte de görev alabiliyor. Morita, sağ ayağına hakimdir.
HİDEMASA MORİTA KARİYERİ