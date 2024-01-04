Uzun bir süredir merakla beklenen Honor X50 Pro cihazı, orta segment pazarına hitap eden gelişmiş özellikleriyle duyuruldu. Fiyatına göre güçlü özelliklere sahip olan cihaz, etkileyici performansıyla adından sıkça söz ettirmeye aday görünüyor. Honor X50 Pro fiyat ve özellikleri belli oldu. İşte detaylar...

Honor X50 Pro fiyat ve özellikleri belli oldu

Uygun fiyata yüksek bir performans vaadinde bulunan cihazın öne çıkan özellikleri arasında mobil fotoğrafçılar için etkileyici çekimler sunan 108 MP ana kamera, 5.800 mAh’lik devasa pil kapasitesi ve Qualcomm tarafından geliştirilen yüksek performanslı Snapdragon 8 Plus Gen 1 çipi karşımıza çıkıyor.

Honor X50 Pro özellikleri

Ekran: 6,78 inç OLED ekran, 2652 x 1200 piksel çözünürlük kalitesi, 120 Hz yenileme hızı, 1920 Hz PWM karartma

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1

RAM belleği: 12 GB RAM

Dahili depolama: 256 GB depolama

Arka kamera: 108 MP ana kamera ve 2 MP makro lens

Ön kamera: 8 MP selfie kamerası

Batarya kapasitesi: 35 watt hızlı şarj desteğine sahip 5.800 mAh pil

Bağlantı destekleri: 5G, Bluetooth 5.2, NFC

Renk seçenekleri: siyah ve yeşil

İşletim sistemi: Android 13 tabanlı MagicOS 7.2 kullanıcı arayüzü

Honor’un yeni telefonu 6,78 inç OLED ekrana ev sahipliği yapıyor. Kavisli bir ekran tasarımına sahip olan cihazda 2652 x 1200 piksel çözünürlük kalitesi, 1920 Hz PWM karartma, 10 bit renk desteği ve 120 Hz yenileme hızı gibi iddialı unsurlar bulunuyor.

Honor X50 Pro fiyatı ne kadar?

Honor’un yeni telefonu ilk olarak Çin pazarında satışa çıkıyor. Küresel pazara ne zaman geleceği henüz belli olmayan model, 2.799 Çin Yuanı fiyat etiketiyle satılıyor. Uygun fiyatlı telefon arayanlara ideal bir seçenek olabilecek bu cihaz, güncel kur oranına göre vergiler hariç yaklaşık 11 bin 600 TL’ye tekabül ediyor.







