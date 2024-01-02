OPPO A79 5G özellikleri neler?
İşte OPPO A79 5G'nin temel özelliklerinin bir özeti:
Ekran: 1080 x 2400 çözünürlüklü 6,72 inç IPS LCD ekran
İşlemci: MediaTek Dimensity 8100
Bellek: 8GB
Depolama: 128GB
Arka kamera sistemi: 50MP ana sensör, 12MP ultra geniş sensör, 2MP makro sensör
Ön kamera: 8 MP
Pil: 33W hızlı şarjlı 5000mAh
İşletim sistemi: ColorOS 13 ile Android 12
OPPO A79 5G fiyatı ne kadar?
OPPO A79 5G Türkiye fiyatı henüz açıklanmadı. Cihaz ayrıca Hindistan'da da piyasaya sürüldü ve fiyatı 18.999 Hindistan Rupisi.