Bakan Koca HPV aşısının başlayacağını duyurdu! HPV aşısı nedir, nerede uygulanacak?

Birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de ulusal aşılama kapsamına alınması için uzun süredir mücadele yürütülen HPV aşısı için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi.

BAKAN KOCA'DAN HPV AŞISI AÇIKLAMASI

HPV aşısı için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Sağlık Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri kapsamında konuşan Koca "HPV aşısının uygulanması konusunda bir çekincemiz asla yok ancak ülkemizin sosyal gerçekliklerinden kopuk karar alınmasının kimseye faydası yok. Bu açıdan yaptığımız planlamaya göre yaş gruplarını ve medeni hal durumlarını dikkate alan bir plan hazırlığındayız. Belirlenen bir grupta aşılanmaya başlayacağımızı ve kapsamını kademe kademe geliştireceğimizi ifade etmek isterim" dedi.

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Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği, Bakan Koca'nın bu açıklamasını "HPV aşısı ücretsiz olsun mücadelemizin karşılığını alıyoruz" diye yorumladı.

HPV NEDİR?

HPV aşısı Human Papiloma Virüsün (HPV) neden olduğu rahim ağzı kanserinden korunmak için yapılmaktadır.

HPV AŞISI ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?

Sağlık Bakanı Koca HPV aşısı için belirlenen bir grupla aşılamaya başlayacaklarını duyurdu. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Sağlık Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri kapsamında konuşan Koca "HPV aşısının uygulanması konusunda bir çekincemiz asla yok ancak ülkemizin sosyal gerçekliklerinden kopuk karar alınmasının kimseye faydası yok. Bu açıdan yaptığımız planlamaya göre yaş gruplarını ve medeni hal durumlarını dikkate alan bir plan hazırlığındayız. Belirlenen bir grupta aşılanmaya başlayacağımızı ve kapsamını kademe kademe geliştireceğimizi ifade etmek isterim" dedi.

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HPV BELİRTİLERİ NEDİR?

HPV sıklıkla belirti vermez. HPV’nin siğil yapan tiplerinde ise genital bölgede siğil görülür. HPV’nin diğer türleri sadece Pap-smear testinde hücresel değişiklikler ve HPV testi ile saptanır. HPV, kadınlarda virüsün yerleştiği bölgelere göre farklılık gösterir. Cilt kısmında ise siğiller, karnabahara benzer, ağrısız kabarıklıklar görülür. Rahim ağzında ise hekim kontrolü sırasında kızarıklıklar görülebilir.

HPV AŞISI NE İŞE YARAR?

HPV aşısı sebep olduğu kanserlerin yüzde 90’ından fazlasını engelleyebiliyor. ABD’de her yıl 21 bin 400 HPV vakasına rastlanıyor ve her yıl 196 bin servikal prekanser vakası tespit ediliyor. HPV’ye bağlı profaringeal, anal, vulva ve vajinal kanser ve penil kanser çeşitleri görülüyor ancak bunlar için kanser tarama testleri mevcut değil. HPV’den korunmada en önemli etken aşıdır. Kadınların yüzde 50’sinin aşılı olduğu ülkelerde HPV 16 ve 18 enfeksiyonları neredeyse yüzde 70 oranında azalıyor.