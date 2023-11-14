Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversitelerde eğitim gören binlerce öğrenciye ulaşım desteği müjdesini duyurmuştu. Ailesinden uzakta öğrenim gören üniversite öğrencilerine, 2022 için yılda 2 kez gidiş- dönüş şeklinde, bilet başına 500 TL olmak üzere toplam 2 bin, 2023 için ise bilet başına 750 TL olmak üzere toplam 3 bin TL ulaşım destek ödemesi yapılacak. Peki, üniversite ulaşım destek başvuruları alınmaya başlandı mı, ulaşım desteği başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Üniversite öğrenci ulaşım desteği ne zaman verilecek, kimler destekten yararlanacak? İşte, öğrencilere ulaşım desteği başvuru bilgileri...