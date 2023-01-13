İçişleri Bakanlığı personel alımı Resmi Gazete’de!

İçişleri Bakanlığı taşra teşkilatına sözlü sınavla 300 il planlama uzman yardımcısı alımı gerçekleştirecek. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, üniversitelerin farklı fakülte ve bölümlerinden mezun olanlar arasından 300 il planlama uzman yardımcısı alımı yapılacak.

İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak?

İçişleri Bakanlığı personel alımı için başvurular, 30 Ocak ile 3 Şubat tarihleri arasında "www.icisleri.gov.tr" adresindeki "duyurular" bölümünde yayımlanacak link aracılığıyla e-Devlet üzerinden elektronik ortamda yapılacak. Başvuru süreci tamamlandıktan sonra ilan edilen her fakülte ve bölüm sayısına göre adayların KPSS puan türü ve bölüm tercihleri göz önünde bulundurularak, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere her alan için 4 katı kadar aday belirlenecek.

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İçişleri Bakanlığı uzman yardımcısı sınavı ne zaman?

Adaylar, 27 Şubat ile 17 Mart tarihleri arasında Ankara'da sözlü giriş sınavına girecek. Başvuru şartları ve aranan niteliklere ilişkin bilgilere İçişleri Bakanlığının internet sitesinden ulaşılabilecek.

İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler?

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında sayılan şartları taşımak,

2- Bakanlığımızca talep edilen bölümlerden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak,

3- Giriş(sözlü) sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01/01/1988 tarihinden sonra doğanlar),

4- 2021-2022 yıllarına ait Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) Bakanlığımızca istenilen puan türlerinden en az 70 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak,

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5- KPSS puanı en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere istenilen bölüm ve puan türlerine göre ilan edilen kadro sayısının en fazla dört katı aday arasına girmek. (sıralamaya giren son aday ile aynı puana sahip diğer adaylar da giriş(sözlü) sınavına alınır)

İçişleri Bakanlığı personel alımı ilan detayları için tıklayın