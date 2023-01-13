Memur zamlı maaşları ne zaman verilecek?

Memur ve tüm emeklilerin maaşlarında yüzde 30 artış getiren, işverene 400 lira asgari ücret desteği sağlanmasını öngören kanun teklifi Meclis'te kabul edildi. Kanunla en düşük emekli maaşı da 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya çıktı. Memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yüzde 30 zam yapılmasına ilişkin kanun TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi ancak henüz Resmi Gazete’de yayımlanmadı. Memur zamlı maaşlarına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığından açıklama geldi.

Zamlı maaşı

Zamlı memur maaşları 15 Ocak’ta verilecek mi?

Memurların zamlı maaşları 15 Ocak’a yetişmesi bekeniyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, memur maaşlarına yansıtılacak zam ve 14 günlük farkın ödenebilmesi amacıyla Bakanlık sistemlerinin kamu kurumlarının kullanımına açılacağını duyurdu. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan, memur maaşlarına yansıtılacak zam ve fark tutarlarına ilişkin yapılan açıklamada şunları kaydedildi; "Bakanlığımız Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen bilişim sistemi aracılığıyla, 210 kamu idaresinde yaklaşık 2,9 Milyon kamu görevlisinin maaşının elektronik ortamda ödenmesini sağlıyoruz.

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Memur maaşları

Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği %30 zam Meclis Genel Kurulunda kabul edildi. Kamu görevlilerimizin refah düzeyini artırmaya yönelik ilave zam tutarının hızlı bir şekilde hesaplara yatması için ekibimiz özveriyle çalışarak sistemlerimizi güncellediler."

Memur zam farkı ne zaman yatacak?

Ocak ayı maaşlarının hesaba geçmesiyle birlikte, %13,52 oranında ilave zam ve 1 Ocak- 14 Ocak tarihleri arası katsayı artışından kaynaklanan 14 günlük maaş farklarının da ödenebilmesi amacıyla sistemlerimizi kamu kurumlarımızın kullanımına açacağız."

Memur ve emekli maaş zammı Resmi Gazete'de yayınlandı mı?

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.- Yaşlılık, malullük, ölüm aylığı alan emekliler ve hak sahiplerine dosya bazında 3 bin 500 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı 5 bin 500 liraya çıkarılacak

Kanuna göre, kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde 1 Ocak ile 30 Haziran 2023 tarihleri arasındaki dönem için enflasyon farkı dahil uygulanması öngörülen yüzde 16,48 artış oranı, yüzde 13,52 puan eklenerek yüzde 30 olarak uygulanacak.

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Yaşlılık, malullük, ölüm aylığı alan emekliler ve hak sahiplerine dosya bazında 3 bin 500 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı 5 bin 500 liraya çıkarılacak.

İşverenlere sağlanan asgari ücret desteği Haziran 2023'e kadar uzatılacak ve bu desteğin tutarı 100 liradan 400 liraya yükseltilecek.

Kovid-19 salgını nedeniyle yapılan kısa çalışma ödemelerinde, hatalı işlemlerden dolayı hizmetleri SGK'ye eksik bildirilen sigortalıların hizmetleri fiili duruma getirilecek.

2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali için Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), katılımcı futbol kulüpleri ve organizasyonda görevli tüzel kişilerden iş yeri, kanuni ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayanlara, bu müsabaka dolayısıyla yapılacak mal teslimleri ve hizmet ifaları ile bunların bu müsabaka dolayısıyla yapacakları mal teslimleri ve hizmet ifaları KDV, gelir ve kurumlar vergisinden istisna olacak.

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En düşük memur emekli maaşı ne kadar?

En düşük memur emekli maaşı 6 bin 78 TL’den 7 bin 901 TL oldu.

Memur maaşları ne kadar?

Genel müdür 1/4 38.751,70 TL,

Şube müdürü (Üniversite mezunu) 1/4 20 bin 724 TL

Memur (Üniversite mezunu) 9/1 12 bin 632 TL

Uzman öğretmen 1/4 18 bin 246 TL

Öğretmen 1/4 15 bin 793 TL

Başkomiser 3/1 20 bin 873 TL

Polis memuru 8/1 18 bin 235 TL

Uzman doktor 1/4 24 bin 743 TL

Hemşire (Üniversite mezunu) 5/1 15 bin 611 TL

Mühendis 1/4 21 bin 295 TL

Teknisyen (lise mezunu) 11/1 13 bin 142 TL

Profesör 1/4 34 bin 57 TL

Araştırma görevlisi 7/1 20 bin 139 TL

Vaiz 1/4 16 bin 615 TL

Avukat 1/4 19 bin 968 TL

SGK ve Bağkur maaşları 2023

SSK 2000 sonrası şu anki maaş: 3 bin 500 TL

Zamlı maaş: 5 bin 500 TL

SSK 2000 öncesi şu anki maaş: 4 bin 867 TL

Zamlı maaş: 6 bin 327 TL

Bağ-Kur tarım şu anki maaş: 3 bin 500 TL

Zamlı maaş: 5 bin 500 TL

Bağ-Kur esnaf şu anki maaş: 4 bin 196 TL

Zamlı maaş: 5 bin 500 TL.

Yaşlılık ve ölüm aylığı ne kadar?

Yaşlılık ve ölüm aylığı da 5 bin 500 TL oldu. Meclis'ten geçen yasaya göre, yaşlılık, malullük, ölüm aylığı alan emekliler ve hak sahiplerine dosya bazında 3 bin 500 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı 5 bin 500 liraya çıkarılacak.

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