"İcra Müdürlüğü sınav 2024 ne zaman, hangi ay yapılacak? Adalet Bakanlığı 400 icra müdürü ve müdür yardımcısı sınav tarihi açıklandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Adalet Bakanlığı, 2024 yılında adli takip süreçlerinde kritik rol oynayan 400 İcra Müdürü ve Müdür Yardımcısı ataması yapacak. İcra Müdürleri, icra dairelerinin başında yer alarak icra işlemlerinin düzgün bir şekilde yürütülmesinden sorumlu. 2024 yılındaki İcra Müdürü ve Müdür Yardımcılığı sınavı, yazılı sınav ve sözlü mülakat olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecek. Peki İcra Müdürlüğü sınav 2024 ne zaman, hangi ay yapılacak? Adalet Bakanlığı 400 icra müdürü ve müdür yardımcısı sınav tarihi açıklandı mı?