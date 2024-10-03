"İcra Müdürlüğü sınav 2024 ne zaman, hangi ay yapılacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Adalet Bakanlığı, Türkiye genelindeki icra dairelerinde görev alacak 400 İcra Müdürü ve Müdür Yardımcısı için düzenleyeceği sınavın tarihini duyurdu. Bu sınav, adaylar için önemli bir kariyer fırsatı sunuyor. Adalet Bakanlığı'nın resmi web sitesinde yayınlanan duyuru ile İcra Müdürü ve Müdür Yardımcılığı sınav tarihi belli oldu.
"İcra Müdürlüğü sınav 2024 ne zaman, hangi ay yapılacak? Adalet Bakanlığı 400 icra müdürü ve müdür yardımcısı sınav tarihi açıklandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Adalet Bakanlığı, 2024 yılında adli takip süreçlerinde kritik rol oynayan 400 İcra Müdürü ve Müdür Yardımcısı ataması yapacak. İcra Müdürleri, icra dairelerinin başında yer alarak icra işlemlerinin düzgün bir şekilde yürütülmesinden sorumlu. 2024 yılındaki İcra Müdürü ve Müdür Yardımcılığı sınavı, yazılı sınav ve sözlü mülakat olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecek. Peki İcra Müdürlüğü sınav 2024 ne zaman, hangi ay yapılacak? Adalet Bakanlığı 400 icra müdürü ve müdür yardımcısı sınav tarihi açıklandı mı?
ADALET BAKANLIĞI İCRA MÜDÜRLÜĞÜ SINAVI 2024 NE ZAMAN YAPILACAK?
Adalet Bakanlığı, 300’ü açıktan 100’ü naklen olmak üzere 400 icra müdür ve müdür yardımcısı istihdam edecek.
Resmi Gazetede bugün yayımlanan ilana ilişkin detaylar Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığı internet sitesinde yer aldı.
Açıktan atanacak adayların, hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi ön lisans programı mezunu olmaları ve öğrenimi yabancı ülkede yapılmış ise denklik belgesi alması gerekiyor. Sınava başvurular 24-30 Ekim tarihleri arasında alınacak. Yazılı sınav, ÖSYM tarafından 7 Aralık Cumartesi günü yapılacak.
Kurum içi görevde yükselme suretiyle naklen atama için sınava girecek personelin başvuruları da 25 Eylül – 2 Ekim tarihleri arasında alınacak. Yazılı sınav 8 Aralık Pazar günü yapılacak.
İcra müdür ve müdür yardımcısı sınavları açıklanan tarihlerde Ankara ilinde yapılacak.
Yazılı sınavda 35 sorudan oluşan genel yetenek ve genel kültür ile 45 sorudan oluşan alan bilgisi testi uygulanacak.
300 İCRA MÜDÜRÜ VE MÜDÜR YARDIMCISI SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Adaylarda, Türk vatandaşı ve 35 yaşını doldurmamış olmak, hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu veya adalet meslek eğitimi ön lisans bölümlerinden mezun olma şartları aranacak.