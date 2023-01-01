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Adalet Bakanlığı İcra Müdürlüğü sınav sonuçları açıklandı
25 Aralık Pazar günü gerçekleştiren Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı (2022-İcra/2) sonuçları tamamlandı. ÖSYM'den yapılan açıklamayla Adalet Bakanlığı İcra Müdürlüğü sınav sonuçlarının erişime açıldığı duyuruldu. İşte İcra/2 sınav sonucu sorgulama ekranı.
16:41 . 19/01/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Adalet Bakanlığı icra müdür, müdür yardımcısı sonuçları

Adalet Bakanlığı icra müdür, müdür yardımcısı sonuçları

Adalet Bakanlığı İcra Müdürlüğü sınav sonuçları belli oldu. 25 Aralık'ta tamamlanan sınavın ardından, gözler sonuç açıklamasına çevrilmişti. ÖSYM sınav sonuçlarının erişime açıldığını duyurdu.

Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

ÖSYM'den konuyla ilgili olarak yapılan açıklama şu şekilde: 25 Aralık 2022 tarihinde uygulanan 2022 Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı’na (2022-İcra/2) ait madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup Alan Bilgisi Testi Temel Soru Kitapçığı’nda yer alan 36 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verilerek değerlendirme süreci tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 19 Ocak 2023 tarihinde saat 10.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.



#ÖSYM
#Adalet Bakanlığı İcra Müdür Ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı
#İcra/2 Sınav Sonucu
1 saat önce
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Adalet Bakanlığı İcra Müdürlüğü sınav sonuçları açıklandı
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