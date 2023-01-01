Emekli ve memur maaş zammı geçtiğimiz hafta açıklanan Aralık ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte belli oldu. Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği %30 zam Meclis Genel Kurulunda kabul edildi. Memurlar 15 Ocak itibarıyla 2023 yılının ilk maaşını aldı. Memur ve emekli maaş farkları henüz yatmadı. Ancak ödeme takvimi belli oldu. Peki Ocak ayı memur maaş farkı ne zaman yatacak?