İSKİ sular ne zaman gelecek? 3 Kasım İstanbul'un 6 ilçesinde su kesintisi yaşanıyor

Arıza ve bakım sebebiyle İstanbul’un belirli ilçelerinde planlı su kesintisi yapılıyor. Su kesintileri İSKİ tarafından düzenli olarak duyuruluyor. 3 Kasım Perşembe günü su kesintisi İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde yapılacak. İşte İstanbul’da gerçekleşecek su kesintisi ile ilgili detaylar

3 KASIM 2022 İSTANBUL PLANLI SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER

İSKİ tarafından paylaşılan bilgilere göre 3 Kasım Perşembe günü için planlı bir kesintiler şöyle...

ESENLER

TURGUT REİS MAH

Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi : 2022-11-03 08:39:36.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.11.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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SARIYER

USKUMRUKÖY MAH,ZEKERİYAKÖY MAH,KISIRKAYA MAH,DEMİRCİKÖY MAH,GÜMÜŞDERE MAH

Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ANA İSALE HATTINA DEBİMETRE MONTAJI / DEĞİŞİMİ

Başlama Tarihi : 2022-11-03 09:55:16.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.11.2022 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ATAŞEHİR

YENİSAHRA MAH

Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi : 2022-11-03 09:48:20.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.11.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Su kesintisi yaşanan ilçelerde su kesintilerinin ne zaman biteceği İSKİ sayfasından anlık olarak öğrenilebiliyor. Güncel su kesintilerini öğrenmek isteyen vatandaşlar için;

İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ SORGULAMA