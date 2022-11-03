İSKİ sular ne zaman gelecek? 3 Kasım İstanbul'un 6 ilçesinde su kesintisi yaşanıyor

Arıza ve bakım sebebiyle İstanbul’un belirli ilçelerinde planlı su kesintisi yapılıyor. Su kesintileri İSKİ tarafından düzenli olarak duyuruluyor. 3 Kasım Perşembe günü su kesintisi İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde yapılacak. İşte İstanbul’da gerçekleşecek su kesintisi ile ilgili detaylar
3 KASIM 2022 İSTANBUL PLANLI SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER
İSKİ tarafından paylaşılan bilgilere göre 3 Kasım Perşembe günü için planlı bir kesintiler şöyle...
ESENLER
TURGUT REİS MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2022-11-03 08:39:36.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.11.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
SARIYER
USKUMRUKÖY MAH,ZEKERİYAKÖY MAH,KISIRKAYA MAH,DEMİRCİKÖY MAH,GÜMÜŞDERE MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ANA İSALE HATTINA DEBİMETRE MONTAJI / DEĞİŞİMİ
Başlama Tarihi : 2022-11-03 09:55:16.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.11.2022 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
ATAŞEHİR
YENİSAHRA MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2022-11-03 09:48:20.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.11.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
SULAR NE ZAMAN GELECEK?
Su kesintisi yaşanan ilçelerde su kesintilerinin ne zaman biteceği İSKİ sayfasından anlık olarak öğrenilebiliyor. Güncel su kesintilerini öğrenmek isteyen vatandaşlar için;