İŞKUR KURA isim listesi sorgulama 2024 | 8 bin Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi sayfası 2024

8 bin Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi sayfası sorgulanan konular arasında yer alıyor. Personel alımına başvuruda bulunan adaylar sürekli işçi alımında asil ve yedek listesi kontrol ediliyor. İŞKUR kura çekimi tarihi bekleniyor. İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı için detaylar...

SAĞLIK BAKANLIĞI 8 BİN İŞÇİ ALIMI AÇIKLAMASI!





Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca, 8 bin sürekli işçi alımında mülakat olup olmayacağı yönünde sorulara açıklama getirdi:





"İŞ-KUR'a yapılan başvurular arasından kura ile 8 bin işçi alımı yapacağız. Çok kısa süre içinde Bakanlığımız merkezinden noter huzurunda ve Youtube üzerinden canlı yayınla kura çekilişini gerçekleştireceğiz. Kura çekilişinin ardından, mülakat olmadan, yakın zamanda yerleştirme işlemlerini tamamlayacağız."





İŞKUR SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?





Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekimi tarihleri 18-19 Mart olarak açıklanmıştı ancak gelen açıklama göre tarihler değişti.





ÖSYM'nin 27.000 personel alımı ile ilgili yerleştirme sonuçları 4 Mart 2024 tarihinde açıklanmıştır. Bu kişilerin sözleşmeli pozisyonlara atama işlemlerinin devam etmesi nedeniyle şeklinde açıklanan erteleme kararı ardından yeni kura tarihleri şöyle:





Taşra Teşkilatı Hizmet Birimlerinde İstihdam Edilmek Üzere 8.000 Sürekli İşçi Alımı Kurası 3-4 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilecektir.





SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?





Tam tarih bilinmemekle birlikte Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları daha önce yapılan alımlarda kura çekiminin yapıldığı günün akşamı açıklanmıştı.





8 bin işçi alımı kura çekimi sonuçlarının da 3-4 Nisan tarihlerinde açıklanması bekleniyor.





SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?





Sağlık Bakanlığı 8 bin sürekli işçi alımı kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.





Bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.





DEĞERLENDİRME SÜRECİ





Atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır.





Atamaları yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.



