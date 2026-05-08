İslam'da anne-baba hakkı: Kulluğun ikinci sorumluluğu

İnsan hayatı, temelde iki büyük sorumluluk alanı üzerine kuruludur. Birincisi, insanın Yüce Allah’a karşı olan kulluk görevleridir. Zira insanı yoktan var eden, ona akıl, irade ve sayısız nimet bahşeden Allah’tır. Bu sebeple insanın ilk görevi; Allah’a iman etmek, O’na şükretmek ve yalnızca O’na kulluk etmektir.

SABIRLA HİZMET GEREKİR

İkinci sorumluluk alanı ise Allah’ın yarattıklarına karşı olan görevlerdir. Bu çerçevede insan üzerinde en büyük hakka sahip olanlar hiç şüphesiz anne ve babadır. Çünkü Allah Teâlâ, insanın dünyaya gelişini onların vesilesine bağlamıştır. Bu sebeple Kur’an-ı Kerim’de Allah’a kulluktan hemen sonra anne ve babaya iyilik emredilmiştir: “Rabbin, yalnız kendisine kulluk etmenizi ve ana-babaya iyilik etmenizi kesin olarak emretti. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa, kendilerine ‘of’ bile deme; onları azarlama; ikisine de güzel söz söyle.” (İsrâ, 23)

Bu ayet, anne ve babaya karşı sadece saygıyı değil; aynı zamanda şefkati, merhameti ve inceliği de zorunlu kılar. Onların yaşlılık dönemlerinde sabırla hizmet etmek, İslam ahlakının en önemli göstergelerindendir.

ALLAH’IN RIZASI VE ANNE-BABA RIZASI

Kur’an-ı Kerim’de bir başka ayette ise şöyle buyrulur: “Biz insana, ana-babasına iyi davranmasını tavsiye ettik. Annesi onu zayıflık üstüne zayıflıkla taşımıştır… Bana ve ana-babana şükret, dönüş banadır.” (Lokman, 14)

Bu ilahi beyan, Allah’a şükür ile anne-babaya teşekkürün birlikte zikredilmesiyle, onların insan hayatındaki yerini açıkça ortaya koymaktadır.

Peygamber Efendimiz (sav) de bu hakikati şöyle ifade etmiştir: “Allah’ın rızası, anne-babanın rızasındadır; Allah’ın gazabı da onların gazabındadır.” (Tirmizî, Birr, 3)

Bu hadis, anne ve babaya karşı tutumun yalnızca sosyal bir davranış değil, doğrudan doğruya dini bir sorumluluk olduğunu göstermektedir.

EN FAZİLETLİ AMELLERDEN BİRİ

Sahabeden Abdullah b. Mes’ud’un rivayet ettiği şu hadis, anne-baba hakkının İslam’daki yerini açıkça ortaya koyar: “Hz. Peygamber’e, ‘Hangi amel daha faziletlidir?’ diye sordum. ‘Vaktinde kılınan namaz’ buyurdu. ‘Sonra hangisi?’ dedim. ‘Ana-babaya iyilik’ buyurdu. ‘Sonra hangisi?’ dedim. ‘Allah yolunda cihad’ buyurdu.” (Buhârî, Edeb, 1; Müslim, Îman, 36)

Bu hadis, anne-babaya iyiliğin, en büyük ibadetlerden biri olduğunu açıkça göstermektedir.

CENNET VE CEHENNEM VESİLESİ

Anne ve babaya hizmet, kişinin ahiret hayatını doğrudan etkileyen bir husustur. Nitekim Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur: “Onlar senin cennet ve cehennemindir.” (İbn Mâce, Edeb, 1)

Bir başka hadiste ise anne-babasına hizmet ederek cenneti kazanma fırsatını değerlendiremeyenler hakkında şu uyarı yer alır: “Burnu yerde sürtülsün! Burnu yerde sürtülsün! Burnu yerde sürtülsün!” Ashabın “Kim ey Allah’ın Resulü?” sorusu üzerine Efendimiz “Anne ve babasından biri veya her ikisi yanında yaşlanıp da onların rızasını kazanarak cennete giremeyen kimse” buyurmuştur.

ANNE-BABAYA HİZMET, CİHATTAN ÖNCE GELİR

Abdullah b. Amr’ın rivayet ettiği şu olay, anne-baba hizmetinin ne kadar öncelikli olduğunu göstermektedir: Bir adam Peygamberimize gelerek cihat etmek istediğini söyledi. Peygamberimiz ona: “Anne ve baban sağ mı?” diye sordu. Adam “Evet” deyince, “Öyleyse onların yanına dön ve onlara hizmet et.” buyurdu. (Müslim, Birr, 1)

Bu hadis, anne-babaya hizmetin, bazı durumlarda en büyük ibadetlerin bile önüne geçebileceğini göstermektedir.

İTAATİN SINIRI: ALLAH’A İSYAN YOKTUR

İslam, anne-babaya itaati emreder; ancak bu itaat mutlak değildir. Eğer anne-baba Allah’a isyan içeren bir şey isterse, bu durumda itaat edilmez. Kur’an’da bu husus şöyle ifade edilir: “Eğer seni bana ortak koşman için zorlarlarsa, onlara itaat etme; fakat dünyada onlarla iyi geçin.” (Lokman, 15)

Peygamber Efendimiz de bu ilkeyi şu sözle özetlemiştir: “Yaratıcıya isyan konusunda yaratılana itaat edilmez.”

ANNENİN ÜSTÜN HAKKI

İslam’da annenin hakkı, babaya göre daha önceliklidir. Bu durum şu hadisle açıkça ifade edilmiştir: Bir kişi Peygamberimize gelerek, “İnsanlar içinde en çok kime iyilik etmeliyim?” diye sordu. Efendimiz: “Annene” buyurdu. Adam üç kez aynı soruyu sordu, Efendimiz üçünde de “Annene” dedi. Dördüncüde ise “Babana” buyurdu. (Buhârî, Edeb, 2; Müslim, Birr, 1)

Bu tekrar, annenin çektiği zahmet ve gösterdiği fedakârlığın büyüklüğüne işaret etmektedir.

ANNE-BABAYA İYİLİĞİN DEVAMLILIĞI

Anne-babaya iyilik, onların vefatından sonra da devam eder. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur: “Onlar için dua etmek, vasiyetlerini yerine getirmek, akrabalarıyla ilişkiyi sürdürmek ve dostlarına iyilikte bulunmak, evladın anne-babasına yapacağı iyiliklerdendir.” (Ebû Dâvûd, Edeb, 129)

BÜYÜK GÜNAHLARDAN BİRİ

Anne-babaya karşı gelmek, İslam’da büyük günahlardan sayılmıştır. Peygamber Efendimiz şöyle buyurur: “Büyük günahlar; Allah’a ortak koşmak, anne-babaya karşı gelmek, adam öldürmek ve yalan yere yemin etmektir.” (Buhârî, Eymân, 16)

Bir başka hadiste ise bu günahın dünyada da karşılığının olacağı ifade edilmiştir: “Allah, anne-babaya isyan eden kimsenin cezasını daha dünyadayken verir.”

MÜMİN İÇİN EN BÜYÜK KAZANÇ