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İsmail Haniye cenaze namazı canlı izle: Hamas lideri şehit İsmail Haniye'ye veda!

İsmail Haniye cenaze namazı canlı izle! Katil İsrail tarafından Tahran'da şehit edilen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için Katar’ın başkenti Doha’da cenaze töreni düzenleniyor. Dün şehit İsmail Haniye için Tahran'da cenaze töreni düzenlendi. Bugün ise şehit Haniye için Katar'da Muhammed bin Abdulvahhab Camii'nde cenaze namazı kılınıyor. Haniye'nin naaşı cuma namazının ardından düzenlenecek cenaze töreni ile toprağa verilecek. İşte İsmail Haniye'nin cenaze namazı canlı izleme ekranı.

12:14 - 2/08/2024 Friday
Güncelleme: 13:03 - 2/08/2024 Friday
Yeni Şafak
İsmail Haniye cenaze namazı
İsmail Haniye cenaze namazı

İran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Katar’ın başkenti Doha’da cenaze töreni düzenleniyor. Haniye için Katar'da cenaze namazı kılınacak. Cenaze namazı sonrası Heniyye'nin naaşı Katar'da toprağa verilecek. İşte şehit İsmail Haniye'nin cenaze namazı canlı izleme ekranı...

İSMAİL HANİYE CENAZE NAMAZI CANLI İZLE

İsmail Haniye'nin cenaze namazını canlı izlemek için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Türkiye'den üst düzey katılım

Bugün Katar'da düzenlenecek cenaze törenine Türkiye'den Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın katılacak.

İsmail Haniye’nin cenaze namazına Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Ali Muhyiddin el-Karadaği ve tüm üyeler tam kadro katıldı.

TBMM Filistin Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan be grubun üyesi milletvekilleri de katıldı.

İDE ve Uluslararası İslam Düşünce Vakfı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez de Dünya Müslüman Alimler Birliği’nin davetiyle cenaze namazı için Doha’ya geldi. Görmez, geceyi Haniye ailesinin yanında geçirdi.

Ayrıca; Fatih Erbakan, Mustafa Destici, Zekeriya Yapıcıoğlu ve Ahmet Davutoğlu da Haniye'nin cenaze töreni için Katar'a geldi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Henniye için cenaze töreninin düzenleneceği Katar'ın başkenti Doha'daki İmam Abd al-Wahhab Camisi'ne gelen vatandaşlar, Filistin bayrakları ve Filistin'e özgü kefiyelerle törene katıldı.

Doha'da yoğun güvenlik önlemleri alındı

Birçok ülkeden yetkililerin katılımıyla gerçekleştirilecek Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin cenaze töreni için gece saatlerinden itibaren Hamad Uluslararası Havalimanı'nda uzun kuyruklar oluştu.

Doha'nın belli sokak ve caddeleri trafiğe kapatılırken özellikle cuma namazını müteakip cenaze töreninin yapılacağı Muhammed bin Abdulvahhab Camisi ve etrafında Katar güvenlik güçleri yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Caminin etrafında toplanan ulusal ve uluslararası medya kuruluşlarından basın mensupları da yoğunluk oluşturdu. Haniye'nin naaşı cuma namazının ardından düzenlenecek cenaze töreni ile toprağa verilecek.




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