Haniye, 1987 yılında Filistin İslam Üniversitesi'nden Arap dili ve edebiyatı bölümünden mezun olmuştur. Hamas'ın kuruluşundan kısa bir süre sonra bu harekete katılmış ve hareketin çeşitli kademelerinde görev almıştır. Haniye, 2006 yılında yapılan Filistin yasama seçimlerinde Hamas'ın zaferinden sonra Filistin Başbakanı olarak göreve başlamıştır. Ancak, 2007 yılında Hamas ile El-Fetih arasındaki çatışmaların ardından Gazze Şeridi'nde fiili olarak kontrolü elinde bulunduran hükümetin başında kalmıştır. İşte İsmail Haniye’nin hayatı, biyografisi.