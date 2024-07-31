Hamas lideri İsmail Haniye, Pezeşkiyan'ın yemin töreni için gittiği İran’da suikast sonucu şehit edildi. İsmail Haniye, Filistinli bir siyasetçi ve Hamas hareketinin önde gelen liderlerinden biridir. 1962 yılında Gazze Şeridi'nin Şati mülteci kampında doğmuştur. 2017 yılından itibaren Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı olarak görev yaptı. Peki İsmail Haniye kimdir, hangi görevlerde bulundu, ne zaman Hamas lideri seçildi? İşte İsmail Haniye’nin hayatı, biyografisi.
Haniye, 1987 yılında Filistin İslam Üniversitesi'nden Arap dili ve edebiyatı bölümünden mezun olmuştur. Hamas'ın kuruluşundan kısa bir süre sonra bu harekete katılmış ve hareketin çeşitli kademelerinde görev almıştır. Haniye, 2006 yılında yapılan Filistin yasama seçimlerinde Hamas'ın zaferinden sonra Filistin Başbakanı olarak göreve başlamıştır. Ancak, 2007 yılında Hamas ile El-Fetih arasındaki çatışmaların ardından Gazze Şeridi'nde fiili olarak kontrolü elinde bulunduran hükümetin başında kalmıştır. İşte İsmail Haniye’nin hayatı, biyografisi.
İsmail Haniye, Hamas'ın Siyasi Büro Şefi olarak görev yapmaktaydı ve Filistin'deki direniş hareketinde önemli bir rol oynamaktadır. Haniye'nin hayatına ilişkin detaylar.
İsmail Haniye kimdir?
İsmail Haniye, 29 Ocak 1962 tarihinde Gazze Şeridi'ndeki Elşati mülteci kampında dünyaya geldi. Ailesi 1948 Arap-İsrail Savaşı sırasında Aşkelon şehrinden ayrıldı ve mülteci durumuna düşmüştü.
1987'de Gazze İslam Üniversitesi'nden mezun oldu.1989'da I. İntifada'ya katıldığı ve Hamas üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklandı. 1992'de serbest bırakıldıktan sonra, İsrail tarafından diğer İslami Cihad ve Hamas üyesi 415 kişilik grubun arasına katılıp, Güney Lübnan'a sürüldü. Ertesi yıl Gazze'ye geri döndü.
1999'dan 2004'e kadar, Hamas genel sekreteri Şeyh Ahmet Yasin'in özel kalem müdürlüğünü yaptı. Aralık 2005'te yapılan ve 25 Ocak 2006'da tekrarlanan Filistin Yasama Konseyi seçimlerinde Hamas lideri Halid Meşal'in Şam'da sürgünde bulunmasından dolayı listenin en başında yer aldı.
Hamas'ın 132 sandalyeden 74'ünü aldığı seçimler sonucunda Haniye, 16 Şubat 2006'da Hamas'ın başbakan adayı olarak açıklandı. 19 Şubat'ta, ABD ve İsrail'in karşı çıkmalarına rağmen Filistin başkanı Mahmud Abbas tarafından başbakanlığa atandı.
Ekim 2006'da Gazze'de El Fetih ile Hamas üyelerinin çarpışmaları sırasında konvoyuna düzenlenen saldırıdan kurtuldu. Mayıs 2007'de İsrail'in evine karşı düzenlediği füze saldırısını atlattı.
Haziran 2007'de Gazze Şeridi'ndeki Hamas ile El Fetih arasındaki çatışmaların tırmanması üzerine, Filistin devlet başkanı Mahmud Abbas tarafından görevinden alındı. Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye, 31 Temmuz 2024 tarihinde gittiği İran'da suikast sonucu şehit edildi.
İsmail Haniye, 3 oğlu ile 4 torunu, İsrail bombardımanında yaşamını yitirmişti.
Saldırıda 3 oğlu ve 4 torununu kaybeden Haniye, "çocuklarının Gazze'yi terk etmediğini, Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu yolunda hayatlarını feda ettiğini" söylemişti. Haniye'nin, İsrail ordusunun Ramazan Bayramı'nda düzenlediği saldırıda yaralanan torunu Melek Haniye de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.