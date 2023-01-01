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Isparta, Uşak TOKİ arsa kura sonuçları belli oldu mu?

TOKİ arsa Isparta, Uşak kura sonuçları, bu illerin sosyal konutlar için hak sahiplerinin belli olmasından sonra sorgulanır oldu. TOKİ arsa başvuruları 15 Kasım'da sona erdi. Ardından gözler TOKİ arsa başvuru sonuçlarına çevrildi. Isparta'da 6 bin 500, Uşak'ta 6000 konut projeli arsa satışı yapılacak. TOKİ Uşak, Isparta müstakil ve hisseli arsa kura çekiliş tarihlerini henüz açıklamadı. Peki Isparta ve Uşak TOKİ arsa sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ Isparta, Uşak arsa kura çekiliş sonuçları nereden nasıl öğrenilecek? İşte detaylar.

15:24 . 23/01/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Isparta, Uşak TOKİ arsa kura çekiliş sonuçları

Isparta, Uşak TOKİ arsa kura çekiliş sonuçları

TOKİ Sosyal Konut Projesi'nde ilk evim arsa ve ilk işyerim başvuruları, 10 Ekm 2022 tarihinde başladı ve 15 Kasım 2022 tarihinde sona erdi. Müstakil konutların yapılacağı arsalar, yüzölçümü planlama durumuna göre yaklaşık 350 ile 500 metrekare büyüklükte olacak. Buraya yapılacak konutların büyüklükleri ise 105 ile 150 metrekare arasında değişecek. Müstakil arsaların fiyatları 192 bin 500, taksitleri ise 1.604 liradan başlayacak. Konut büyüklüğü 150 metrekare olacak. Hisseli arsalar 112 bin 500'den başlayan fiyat ve 937 liradan başlayan taksitlerle vatandaşa sunulacak. Peki Isparta, Uşak TOKİ arsa kura çekilişleri ne zaman yapılacak? TOKİ Isparta, Uşak arsa kura tarihleri açıklandı mı? İşte detaylar.

Isparta, Uşak TOKİ arsa kura sonuları ne zaman açıklanacak?

TOKİ kura çekilişi ilk olarak Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan 12 ilde tamamlandı. TOKİ Sosyal Konut Projesi'nde üçüncü etap kura çekimleri yapılıyor. Uşak, Isparta TOKİ arsa kura çekiliş tarihleri ise henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili açıklama yapıldığında haberimizde yer vereceğiz.

Uşak, Isparta TOKİ arsa kura çekiliş sonuçları nasıl öğrenilir?

TOKİ kura çekimi hakkında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Murat Kurum, "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek." dedi. TOKİ Uşak, Isparta kura çekilişleri canlı yayını kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden izlenebiliyor. Bu hesaplara Twitter ve Facebook üzerinden erişebilir ya da aşağıdaki bağlantı üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Isparta, Uşak TOKİ arsa kuraları nasıl çekilecek?

Kura noter huzurunda TOKİ denetiminde çekilecek. Başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme Kurası", noter huzurunda, TOKİ yetkilileri denetiminde çekilecek. Kura yeri ve programı TOKİ'nin internet sayfasında açıklanacak. Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecek.

Isparta TOKİ arsa yerleri

Merkez, Aksu, Atabey, Eğirdir, Gelendost, Gönen, Keçiborlu, Senirkent, Sütçüler, Şarkikaraağaç, Uluborlu, Yalvaç

Uşak TOKİ arsa yerleri

Merkez, Banaz, Eşme, Karahallı, Sivaslı, Ulubey

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Isparta, Uşak TOKİ arsa kura sonuçları belli oldu mu?
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