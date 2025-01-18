İsrail ordusu, yaklaşan ateşkes anlaşması çerçevesinde Hamas tarafından serbest bırakılacak esirleri almak üzere Gazze Şeridi sınırı yakınlarında üç yerleşke kurdu.

İsrail- Hamas esir takası ne zaman başlayacak?

İsrail’de Güvenlik Kabinesi’nin onayı ardından hükümet de saatler süren kabine toplantısı ardından Hamas’la uzlaşılan ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşma taslağını onayladı.

Yarından itibaren esirler serbest bırakılmaya başlanacak.

İsrail- Hamas esir takası nasıl yapılacak?

42 günlük anlaşma üç aşamalı olacak.

İlk aşamada Hamas 33 kadın ya da çocuğun yanısıra 50 yaşın üzerindeki esirleri serbest bırakacak. Hamas serbest bırakılacakların isimlerini belirledi

İsrail’e iade edilecek her bir kadın ya da çocuk karşılığında, İsrail de hapishanelerindeki 30 Filistinli kadın ya da çocuğu serbest bırakacak.

Hamas’ın 50 yaşın üzerindeki tüm esirleri vermesine karşılık, İsrail de 50 yaşın üzerindekileri ve 30 Filistinli mahkumu bırakacak.

Esirlerin takası sırasında Gazze’ye yardımlarda girecek. Uluslararası yardım kuruluşları ve Birleşmiş Milletler Gazze’deki faaliyetlerine devam edecek.

Anlaşmanın ikinci aşaması, kalan tüm erkek İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını ve İsrail Ordusu (IDF) güçlerinin Gazze’den çekilmesini içerecek.

Üçüncü aşamadaysa esirlerin cesetleri takas edilecek. Bölgedeki su ve elektrik gibi altyapı sistemlerinin yeniden inşasına başlanacak ve sınırlar açılacak.







