Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
İsrail kabinesi Gazze'de ateşkesi onayladı

İsrail kabinesi Gazze'de ateşkesi onayladı

23:2717/01/2025, Cuma
G: 18/01/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Netanyahu kabinesi, Gazze'de varılan üç aşamalı ateşkes ve esir takası anlaşmasını onayladı.
Netanyahu kabinesi, Gazze'de varılan üç aşamalı ateşkes ve esir takası anlaşmasını onayladı.

Gün içerisinde toplanan İsrail Savaş Kabinesi, Gazze'de varılan ateşkesi onaylamıştı. Bu kararın ardından ise gözler İsrail hükümetine çevrilmişti. İsrail medyasında yer alan haberde kabinenin söz konusu ateşkes anlaşmasını onayladığı bildirildi.

İsrail Güvenlik Kabinesi'nin ardından terör devletinin Başbakanı Benjamin Netanyahu hükümetinin de Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını onayladığı bildirildi.

İşgalci İsrail'in
Gazze
'ye yönelik katliamı aylardır sürüyordu.

Ateşkes kararı için bir araya defalarca gelinirken İsrail'in her seferinde ileri sürdüğü kabul edilemez şartlar nedeniyle net bir sonuç elde edilememişti.

Resmi açıklama Katar'dan geldi

Geçtiğimiz günlerde ateşkese varıldığını 20 Ocak'ta ABD Başkanlığı koltuğuna oturacak
Donald Trump
sosyal medya hesabından duyurmuştu.

Varılan anlaşmayı resmi olarak ise arabulucu ülkelerden Katar duyurmuştu.

İsrail basını, ateşkesin onaylanması için bugün toplanacak
güvenlik kabinesi
ne gözlerin çevrildiğini aktarmıştı.

Akşam saatlerinde toplanan İsrail hükümeti de kararını verdi. Güvenlik kabinesinden sonra İsrail hükümeti de ateşkesi onayladı.

Gazze'de varılan ateşkes

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile
Hamas
arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü itibarıyla yürürlüğe girecek. 3 aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde İsrailli 33 esir serbest bırakılacak.

Anlaşma, Gazze Şeridi'ne insani yardımların kapsamlı şekilde ulaşmasının yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin bölgelerine geri dönebilmelerini içeriyor.

İkinci ve üçüncü aşamaların detayları, birinci aşamanın tamamlanmasıyla açıklanacak.



#Ateşkes
#Gazze
#İsrail

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Miraç Kandili ne zaman 2025? Miraç Kandili'nde ne yapılmalı, nasıl ibadet edilmeli?