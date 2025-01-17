İsrail kabinesi Gazze'de ateşkesi onayladı

Gün içerisinde toplanan İsrail Savaş Kabinesi, Gazze'de varılan ateşkesi onaylamıştı. Bu kararın ardından ise gözler İsrail hükümetine çevrilmişti. İsrail medyasında yer alan haberde kabinenin söz konusu ateşkes anlaşmasını onayladığı bildirildi.
İsrail Güvenlik Kabinesi'nin ardından terör devletinin Başbakanı Benjamin Netanyahu hükümetinin de Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını onayladığı bildirildi.
Ateşkes kararı için bir araya defalarca gelinirken İsrail'in her seferinde ileri sürdüğü kabul edilemez şartlar nedeniyle net bir sonuç elde edilememişti.
Resmi açıklama Katar'dan geldi
Varılan anlaşmayı resmi olarak ise arabulucu ülkelerden Katar duyurmuştu.
Akşam saatlerinde toplanan İsrail hükümeti de kararını verdi. Güvenlik kabinesinden sonra İsrail hükümeti de ateşkesi onayladı.
Gazze'de varılan ateşkes
Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü itibarıyla yürürlüğe girecek. 3 aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde İsrailli 33 esir serbest bırakılacak.
Anlaşma, Gazze Şeridi'ne insani yardımların kapsamlı şekilde ulaşmasının yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin bölgelerine geri dönebilmelerini içeriyor.
İkinci ve üçüncü aşamaların detayları, birinci aşamanın tamamlanmasıyla açıklanacak.