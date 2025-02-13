İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk miktarları, mevsimsel değişimler ve yağışın değişmesine göre düzenli olarak takip ediliyor.

İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk miktarları, mevsimsel değişimler ve yağışın değişmesine göre düzenli olarak takip ediliyor.

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları, İSKİ'nin verilerine göre 13 Şubat'ta yüzde 59,05 oldu. Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 96,56 ile Elmalı'da, en düşük su miktarı ise yüzde 43,34 ile Alibey Barajı oldu.