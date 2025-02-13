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İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 13 Şubat 2025 Alibeyköy, Ömerli, Terkos, Kazandere... İstanbul'daki barajlarda son durum

İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 13 Şubat 2025 Alibeyköy, Ömerli, Terkos, Kazandere... İstanbul'daki barajlarda son durum

11:2313/02/2025, Perşembe
G: 13/02/2025, Perşembe
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İstanbul baraj doluluk oranı
İstanbul baraj doluluk oranı

İSKİ, İstanbul'un baraj doluluk oranlarını düzenli olarak duyurmaya devam ediyor. İstanbul'da su bilgilerini merak edenler, İSKİ'nin resmi açıklamaları ile güncel baraj doluluk oranlarını öğrenebilmekte. İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları, 13 Şubat 2025 günü itibariyle İSKİ'nin verilerine göre yüzde 59,05 olarak ölçüldü. İstanbul baraj doluluk oranı 7 Şubat'ta yüzde 53.27 olarak ölçülmüştü. İşte, Alibeyköy, Ömerli, Terkos, Kazandere ve diğer barajlardaki doluluk oranları...

İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk miktarları, mevsimsel değişimler ve yağışın değişmesine göre düzenli olarak takip ediliyor.
İSKİ İstanbul barajlarındaki doluluk oranı
nın ortalamasını açıkladı. Peki İstanbul barajları doluluk oranı yüzde kaç? İşte İSKİ İstanbul'da barajların doluluk oranı.

İstanbul barajları doluluk oranı yüzde kaç?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) barajlardaki son durum verisini paylaştı. İstanbul'da etkili olan yağışlı havanın ardından barajlardaki su seviyesinde artış yaşandı.

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları, İSKİ'nin verilerine göre 13 Şubat'ta yüzde 59,05 oldu. Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 96,56 ile Elmalı'da, en düşük su miktarı ise yüzde 43,34 ile Alibey Barajı oldu.

İstanbul'da hangi barajda ne kadar su var, doluluk oranı yüzde kaç?

İSKİ'nin paylaştığı
İstanbul barajları doluluk oranı
şu şekilde:

Ömerli Barajı 64,04

Darlık Barajı 55,25

Elmalı Barajı 96,56

Terkos Barajı 60,08

Alibey Barajı 43,34

Büyükçekmece 55,87

Sazlıdere 46,91

Istrancalar 45,18

Kazandere 76,48

Pasbuçdere 53,95



#İSKİ
#İstanbul baraj doluluk oranları
#İstanbul

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