İSKİ, İstanbul'un baraj doluluk oranlarını düzenli olarak duyurmaya devam ediyor. İstanbul'da su bilgilerini merak edenler, İSKİ'nin resmi açıklamaları ile güncel baraj doluluk oranlarını öğrenebilmekte. İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları, 15 Ocak Çarşamba İSKİ'nin verilerine göre yüzde 47.22 olarak ölçüldü. Mega kentte baraj doluluk oranı 13 Ocak'ta yüzde 42.1 olarak ölçülmüştü. İşte İstanbul’un barajlarındaki doluluk oranları son durum.
İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk miktarları, mevsimsel değişimler ve yağışın değişmesine göre düzenli olarak takip ediliyor. İSKİ İstanbul barajlarındaki son doluluk oranının ortalamasını açıkladı. Peki İstanbul barajları doluluk oranı yüzde kaç? İşte İSKİ İstanbul'da barajların doluluk oranı.
İstanbul barajları doluluk oranı yüzde kaç?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) barajlardaki son durum verisini paylaştı. İstanbul'da etkili olan yağışlı havanın ardından barajlardaki su seviyesinde artış yaşandı.
İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları, İSKİ'nin verilerine göre 15 Ocak'ta yüzde 47.22 oldu. Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 84.04 ile Elmalı Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 33.46 ile Alibey Barajı oldu.
İstanbul'da hangi barajda ne kadar su var, doluluk oranı yüzde kaç?
- Alibey Barajı yüzde 33.46
- Darlık Barajı yüzde 42.02
- Elmalı Barajı yüzde 84.04
- Istrancalar Barajı yüzde 100
- Kazandere Barajı yüzde 76.9
- Pabuçdere Barajı yüzde 45.2
- Sazlıdere Barajı yüzde 38.46
- Terkos Barajı yüzde 51.23
- Ömerli Barajı yüzde 50.09
- Büyükçekmece Barajı yüzde 42.91