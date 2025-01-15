İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk miktarları, mevsimsel değişimler ve yağışın değişmesine göre düzenli olarak takip ediliyor. İSKİ İstanbul barajlarındaki son doluluk oranının ortalamasını açıkladı. Peki İstanbul barajları doluluk oranı yüzde kaç? İşte İSKİ İstanbul'da barajların doluluk oranı.

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları, İSKİ'nin verilerine göre 15 Ocak'ta yüzde 47.22 oldu. Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 84.04 ile Elmalı Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 33.46 ile Alibey Barajı oldu.