İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk miktarları, mevsimsel değişimler ve yağışın değişmesine göre düzenli olarak takip ediliyor.

İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk miktarları, mevsimsel değişimler ve yağışın değişmesine göre düzenli olarak takip ediliyor.

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları, İSKİ'nin verilerine göre 16 Mayıs'ta yüzde 78.75 oldu. Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 91,44 ile Ömerli'de, en düşük su miktarı ise yüzde 44.6 ile Istrancalar oldu.