İSKİ, İstanbul'un baraj doluluk oranlarını düzenli olarak duyurmaya devam ediyor. İstanbul'da su bilgilerini merak edenler, İSKİ'nin resmi açıklamaları ile güncel baraj doluluk oranlarını öğrenebilmekte. İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları, 16 Mayıs 2025 günü itibariyle İSKİ'nin verilerine göre yüzde 78.75 olarak ölçüldü. İstanbul baraj doluluk oranı 15 Mayıs'ta yüzde 79,01 olarak ölçülmüştü. İşte, Alibeyköy, Ömerli, Terkos, Kazandere ve diğer barajlardaki doluluk oranları...
İstanbul barajları doluluk oranı yüzde kaç?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) barajlardaki son durum verisini paylaştı. İstanbul'da etkili olan yağışlı havanın ardından barajlardaki su seviyesinde artış yaşandı.
İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları, İSKİ'nin verilerine göre 16 Mayıs'ta yüzde 78.75 oldu. Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 91,44 ile Ömerli'de, en düşük su miktarı ise yüzde 44.6 ile Istrancalar oldu.
İstanbul'da hangi barajda ne kadar su var, doluluk oranı yüzde kaç?
Ömerli Barajı 91,44
Darlık Barajı 81,59
Elmalı Barajı 91,37
Terkos Barajı 78,97
Alibey Barajı 58,73
Büyükçekmece Barajı 69,58
Sazlıdere Barajı 57,37
Istrancalar Barajı 46,06
Kazandere Barajı 90,22
Pabuçdere Barajı 90,09