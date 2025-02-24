İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk miktarları, mevsimsel değişimler ve yağışın değişmesine göre düzenli olarak takip ediliyor.

İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk miktarları, mevsimsel değişimler ve yağışın değişmesine göre düzenli olarak takip ediliyor.

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları, İSKİ'nin verilerine göre 24 Şubat'ta yüzde 71,79 oldu. Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 95,04 ile Istrancalar'da, en düşük su miktarı ise yüzde 53,91 ile Sazlıdere Barajı oldu.