İSKİ, İstanbul'un baraj doluluk oranlarını düzenli olarak duyurmaya devam ediyor. İstanbul'da su bilgilerini merak edenler, İSKİ'nin resmi açıklamaları ile güncel baraj doluluk oranlarını öğrenebilmekte. İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları, 24 Şubat 2025 günü itibariyle İSKİ'nin verilerine göre yüzde 71,79 olarak ölçüldü. İstanbul baraj doluluk oranı 21 Şubat'ta yüzde 69,04 olarak ölçülmüştü. İşte, Alibeyköy, Ömerli, Terkos, Kazandere ve diğer barajlardaki doluluk oranları...
İstanbul barajları doluluk oranı yüzde kaç?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) barajlardaki son durum verisini paylaştı. İstanbul'da etkili olan yağışlı havanın ardından barajlardaki su seviyesinde artış yaşandı.
İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları, İSKİ'nin verilerine göre 24 Şubat'ta yüzde 71,79 oldu. Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 95,04 ile Istrancalar'da, en düşük su miktarı ise yüzde 53,91 ile Sazlıdere Barajı oldu.
İstanbul'da hangi barajda ne kadar su var, doluluk oranı yüzde kaç?
Alibey Barajı yüzde 60,33
Büyükçekmece Barajı yüzde 68,49
Darlık Barajı yüzde 67,73
Elmalı Barajı yüzde 90,54
Istrancalar Barajı yüzde 95,04
Kazandere Barajı yüzde 79,69
Pabuçdere Barajı yüzde 78,31
Sazlıdere Barajı yüzde 53,91
Terkos Barajı yüzde 74,07
Ömerli Barajı yüzde 77,31