İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk miktarları, mevsimsel değişimler ve yağışın değişmesine göre düzenli olarak takip ediliyor.

İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk miktarları, mevsimsel değişimler ve yağışın değişmesine göre düzenli olarak takip ediliyor.

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları, İSKİ'nin verilerine göre 27 Ocak'ta yüzde 52.57 oldu. Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 90.22 ile Kazandere Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 39.64 ile Alibey Barajı oldu.