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İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 27 Ocak 2025 Alibeyköy, Ömerli, Terkos, Kazandere... İstanbul'daki barajlarda son durum

İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 27 Ocak 2025 Alibeyköy, Ömerli, Terkos, Kazandere... İstanbul'daki barajlarda son durum

09:3627/01/2025, Pazartesi
G: 27/01/2025, Pazartesi
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İstanbul baraj doluluk oranı
İstanbul baraj doluluk oranı

İSKİ, İstanbul'un baraj doluluk oranlarını düzenli olarak duyurmaya devam ediyor. İstanbul'da su bilgilerini merak edenler, İSKİ'nin resmi açıklamaları ile güncel baraj doluluk oranlarını öğrenebilmekte. İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları, 27 Ocak Pazartesi İSKİ'nin verilerine göre yüzde 52.57 olarak ölçüldü. İstanbul baraj doluluk oranı 26 Ocak'ta yüzde 52.43 olarak ölçülmüştü. İşte, Alibeyköy, Ömerli, Terkos, Kazandere ve diğer barajlardaki doluluk oranları...

İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk miktarları, mevsimsel değişimler ve yağışın değişmesine göre düzenli olarak takip ediliyor.
İSKİ İstanbul barajlarındaki doluluk oranı
nın ortalamasını açıkladı. Peki İstanbul barajları doluluk oranı yüzde kaç? İşte İSKİ İstanbul'da barajların doluluk oranı.

İstanbul barajları doluluk oranı yüzde kaç?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) barajlardaki son durum verisini paylaştı. İstanbul'da etkili olan yağışlı havanın ardından barajlardaki su seviyesinde artış yaşandı.

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları, İSKİ'nin verilerine göre 27 Ocak'ta yüzde 52.57 oldu. Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 90.22 ile Kazandere Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 39.64 ile Alibey Barajı oldu.

İstanbul'da hangi barajda ne kadar su var, doluluk oranı yüzde kaç?

İSKİ'nin paylaştığı
İstanbul barajları doluluk oranı
şu şekilde:

• Alibey Barajı yüzde 39.64

• Büyükçekmece Barajı yüzde 48.95

• Darlık Barajı yüzde 47.35

• Elmalı Barajı yüzde 84.93

• Istrancalar Barajı yüzde 73.89

• Kazandere Barajı yüzde 90.22

• Pabuçdere Barajı yüzde 52.83

• Sazlıdere Barajı yüzde 42.47

• Terkos Barajı yüzde 57.88

• Ömerli Barajı yüzde 54.55

#İSKİ
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#İstanbul

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