Vatandaşlar İstanbul’daki barajların doluluk oranlarını merak ediyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. 20 Mart İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu. İşte 20 Mart 2025 barajların doluluk oranları…