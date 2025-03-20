İstanbul'da son zamanlarda etkili olan yağmur ve kar barajlara yaradı. Özellikle şubat ayında İstanbul’da yağan kar barajlara olumlu etki sağladı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) barajlardaki son durum verisini paylaştı. Peki, İstanbul barajlarında ne kadar su var? İşte İSKİ verilerine göre barajlardaki son durum su seviyesi 20 Mart 2025!
Vatandaşlar İstanbul’daki barajların doluluk oranlarını merak ediyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. 20 Mart İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu. İşte 20 Mart 2025 barajların doluluk oranları…
İSKİ GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İSKİ tarafından 20 Mart tarihli açıklanan son veriye göre barajların genel doluluk oranı % 79,46 olarak açıklandı.
BARAJLARIN SON 14 GÜNLÜK DOLULUK ORANI
6 Mart 77,25
7 Mart 77,53
8 Mart 77,65
9 Mart 77,84
10 Mart 77,98
11 Mart 78,14
12 Mart 78,22
13 Mart 78,33
14 Mart 78,43
15 Mart 78,46
16 Mart 78,47
17 Mart 78,48
18 Mart 78,72
19 Mart 79,2
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
Ömerli Barajı 90,11
Darlık Barajı 76,72
Elmalı Barajı 94,54
Terkos Barajı 80,62
Alibey Barajı 65,05
Büyükçekmece Barajı 75,01
Sazlıdere Barajı 58,01
Istrancalar Barajı 54,73
Kazandere Barajı 85,66
Pabuçdere Barajı 85,01