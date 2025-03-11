İstanbul sahur vakti 12 Mart 2025: İstanbul'da sahur saat kaçta? Sabah ezanı saatleri

Ramazan ayının on ikinci günü için sahur vakti beklenmeye başladı. Mübarek üç aylardan Ramazan ayında günler hızla geçerken, İstanbul'da yaşayan ve oruç ibadetini yerine getirenler sahur vakitlerini şimdiden araştırmaya başladı. İşte Diyanet'in İstanbul için yayınladığı İmsakiye ve sahur saatleri.





İSTANBUL'DA SAHUR SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet adresinde (www.diyanet.gov.tr) yayınlanan İstanbul İmsakiyesine göre, bugün (12 Mart 2025) İstanbul'da sahur vakti saat 05.50'de.





Uzmanından oruç tutan veya tutmak isteyen gebelere tavsiye





Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ezgi Aydın, hamilelik sürecinde kadından kadına değişen fiziksel ve hormonal nedenler bulunduğunu bu nedenle oruç tutmak isteyen anne adaylarının mutlaka hekimi ile görüşerek oruç tutmasını tavsiye etti.





İmsak vakti ile iftar arasındaki oruç tutulan zaman diliminin kısa olduğu dönemlerde oruç tutmanın daha kolay olması nedeniyle bazı anne adaylarının niyetlendiğini belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ezgi Aydın, hem kendi sağlığı hem de bebeğin sağlığı için oruç tutmak isteyen anne adaylarının mutlaka hekimini danışarak oruç tutmasını önerdi.





Ramazan ayında çeşitli kronik rahatsızlıkları bulunan anne adaylarının oruç tutmasını tıbben uygun görmediklerini belirten Aydın, "Her gebeliğin kendine özgü bir dinamik süreci vardır. Aynı anne bir önceki gebelikte oruç tutmuş veya tutmamış olabilir. Önceki gebelik sonraki gebeliğe de benzemeyebilir. Bu nedenle anne adayı oruç tutmasının uygun olup olmadığını hekimi ile görüşerek karar vermelidir" dedi.





"Oruca niyetlenen anne adayları iftar ile sahur arasında özel beslenmeli"

Oruç tutmaya karar veren ve hekimi tarafından bu kararı onaylanan anne adaylarının daha dikkatli beslenmesi gerektiğini kaydeden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ezgi Aydın, hamilelerin iftar ve sahur vakti ile arada kalan zaman diliminde beslenmesine ve sıvı alımına özen göstermesi gerektiğini belirtti. Aydın, "Anne adayı eğer oruç tutmaya karar verirse, iftar ve sahur arasındaki zaman dilimi içerisinde günlük tüketmesi gereken besin miktarını, özellikle de sıvı miktarını almasını mutlaka öneriyoruz. Burada özellikle sıvı kaybı çok önemlidir. Annenin en az 2,5 litre sıvıyı iftar ile sahur arasındaki zaman diliminde alması gerekiyor. Bu sıvılar çay, kahve veya gazlı içecekler gibi olmamalıdır. Keza anne adayı iftarda yeşil sebzelerden zengin bir diyetle, proteinden zengin bir diyetle, özellikle tahıl gıdalarıyla beslenmelidir. Sahur vakti geldiğinde de mutlaka yumurta, süt veya yoğurttan zengin bir besin öneriyoruz. İftar ve sahur arasındaki periyotta taze sıkılmış meyve suyu, süt veya yoğurt gibi besinlerle ara öğün öneriyoruz. İftar ile sahur arasında aşırı şekerli ve yağlı gıdalardan uzak durmasını öneriyoruz" dedi.