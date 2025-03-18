Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., (BEDAŞ), 18 Mart Salı günü İstanbul'da gerçekleştirilecek olan bakım çalışmaları nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi uygulanacağını duyurdu. Elektrik kesintilerinin bugün hangi bölgeleri etkileyeceği merak konusu oldu. İşte 18 Mart Salı günü (bugün) elektrik kesintisinin yaşanacağı ilçe ve mahalleler...

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan duyuruya göre 18 Mart 2025 Salı günü İstanbul'da farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak.

AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arızalarıyla ilgilendiği biliniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintileri, AYEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor.

BEDAŞ ELEKTİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NEREDEN YAPILIR?

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin duyurulduğu Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde, Planlı Kesintiler bölümünden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından sorgulanbilmektedir. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.







