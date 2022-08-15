Özgün İstanbulda yağışlar ne kadar sürecek? 15 Ağustos Meteoroloji İstanbul hava durumu bilgisi
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İstanbul'da yağışlar ne kadar sürecek? 15 Ağustos Meteoroloji İstanbul hava durumu bilgisi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 15 Ağustos tarihinden itibaren ülke genelinde yağışlı havanın etkili olacağı ve 35 il için sağanak yağmur beklendiği bildirildi. İstanbul'da güne şiddetli yağış ile başlayan vatandaşlar yağmurun ne zamana kadar süreceğini merak ediyor. Peki, İstanbul'da yağış ne kadar, saat kaça kadar devam edecek? İşte 15 Ağustos Meteoroloji verilerine göre İstanbul hava durumu bilgisi...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbulda hava nasıl olacak, yağmur saat kaça kadar yağacak? MGM son dakika 15 Ağustos 2022 hava durumu tahminleri
İstanbul hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 15 Ağustos hava durumu tahminleri açıklandı. Meteoroloji, 15 Ağustos'ta 17 il için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Başkent Ankara ve İstanbul için yapılan hava durumun tahmininde yeniden yağmur ve sel beklendiği belirtidi. İstanbul Valiliği, vatandaşları gün vererek "sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor" ifadeleriyle uyardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu tahmini raporunu yayımlarken, İstanbul ve Ankara valilikleri de sarı kodlu uyarılarda bulundu.

İSTANBUL 15 AĞUSTOS HAVA DURUMU RAPORU (MGM)

15.08.2022 Pazartesi günü ilk saatlerden itibaren kuzeybatı kesimlerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; Marmara'nın güney ve doğusu (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Bursa, Balıkesir, Çanakkale'nin doğusu), Batı Karadeniz (Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu), Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı ilçelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

İSTANBUL'DA YAĞIŞ NE ZAMANA KADAR DEVAM EDECEK?

"İl genelinde Pazartesi gece saatlerinde yaşanması ön görülen aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin sabah saatlerinde etkili olması bekleniyor. Gün boyu aralıklarla devam edecek yağmurlu havanın akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli sağanaklara neden olacağı tahmin ediliyor.

istanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AKOM'un mevcut meteorolojik uydu ve radar verileri doğrultusunda yaptığı değerlendirmelere göre; pazartesinin ilk saatlerinde kuvvetli yağışların İstanbul'a ulaşması bekleniyor. İl genelinde bu gece saatlerinden itibaren (03.00) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması tahmin ediliyor.

Yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren (06.00) etkisini arttırması, akşam saatlerine kadar (18.00) yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur şeklinde etkili olması bekleniyor."

İSTANBUL VALİLİĞİ AÇIKLAMASI!

İSTANBUL 21°C, 27°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren il genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteorolojiden 17 il için 'sarı' uyarı
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