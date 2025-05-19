İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek? İşte güncel İSKİ su kesintisi sorgulama ekranı

İstanbul'da belirli ilçelerde su kesintileri yaşanıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Anadolu ve Avrupa yakasındaki bazı mahallelerde geçici su kesintileri uygulanacağını duyurdu. Vatandaşlar, “Sular ne zaman gelecek?” sorusunun cevabını merak ederken, İSKİ'nin resmi duyuruları ve kesinti sorgulama ekranı da yoğun ilgi görüyor.
İSKİ 19 Mayıs Pazartesi günü İstanbul Avrupa yakası ve Anadolu yakasında su kesintisi meydana gelecek ilçeler ve mahalleleri sorgulama ekranı sunuyor.
19 MAYIS PAZARTESİ İSTANBUL SU KESİNTİSİ LİSTESİ
19 Mayıs Pazartesi günü İstanbul’un çeşitli bölgelerinde su kesintileri planlanmış durumda. Kesintiden etkilenecek mahalleler ve tahmini süre bilgileri İSKİ tarafından açıklandı. Planlı kesintilere dair detaylar hem Anadolu hem de Avrupa Yakası'ndaki bazı ilçeleri kapsıyor.
İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI NASIL KULLANILIR?
Yaşadığınız bölgede su kesintisi olup olmadığını, kesintinin ne zaman başlayıp ne zaman sona ereceğini öğrenmek oldukça kolay. İSKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden kesinti bilgilerine ulaşabilirsiniz. Bunun için:
2. Anasayfada yer alan “Arıza/Kesinti Sorgulama” bölümüne tıklayın.
3. İlçe veya mahalle bilgilerinizi girerek yaşadığınız bölgeyle ilgili detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.