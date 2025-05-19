İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek? İşte güncel İSKİ su kesintisi sorgulama ekranı

İSKİ 19 Mayıs Pazartesi günü İstanbul Avrupa yakası ve Anadolu yakasında su kesintisi meydana gelecek ilçeler ve mahalleleri sorgulama ekranı sunuyor.

19 Mayıs Pazartesi günü İstanbul’un çeşitli bölgelerinde su kesintileri planlanmış durumda. Kesintiden etkilenecek mahalleler ve tahmini süre bilgileri İSKİ tarafından açıklandı. Planlı kesintilere dair detaylar hem Anadolu hem de Avrupa Yakası'ndaki bazı ilçeleri kapsıyor.