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5 TEMMUZ 2025 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ: Hangi ilçelerde elektrik gidecek, ne zaman gelecek?

5 TEMMUZ 2025 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ: Hangi ilçelerde elektrik gidecek, ne zaman gelecek?

11:335/07/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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İstanbul’da 5 Temmuz Cumartesi günü planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacak. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), kesintiden etkilenecek ilçe ve mahalleleri resmi internet sitesinden duyurdu. Planlı çalışmalar kapsamında gerçekleşecek bu kesintiler, belirli saat aralıklarında uygulanacak. İstanbul’da elektrik ne zaman kesilecek, ne zaman gelecek? İşte BEDAŞ tarafından yayımlanan 5 Temmuz güncel elektrik kesintisi listesi ve detaylı saat bilgileri…

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), 5 Temmuz Cumartesi günü İstanbul genelinde yapılacak planlı bakım ve altyapı iyileştirme çalışmaları nedeniyle bazı bölgelerde elektrik kesintisi uygulanacağını duyurdu. Kesintiden etkilenecek mahalle ve ilçelerin güncel listesi kurum tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. İşte elektriğin geçici olarak kesileceği noktalar ve saat bilgileriyle birlikte detaylı kesinti programı…

5 TEMMUZ 2025 CUMARTESİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

#5 Temmuz 2025 İstanbul Elektrik Kesintisi
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