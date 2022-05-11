İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 11 Mayıs 2022 İSKİ arıza sorgulama

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ, su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı. İşte, haberin detayları
11 MAYIS 2022 ÇARŞAMBA İSTANBUL'DA NE ZAMAN SULAR GELECEK?
- Arnavutköy : Ömerli Mah, Yassıören Mah, Hastane Mah
- Çalışmanın tahmini olarak 11.5.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
- Avcılar : Yeşilkent Mh, Üniversite Mah, Mustafa Kemalpaşa Mah, Firuzköy Mah, Merkez Mah
- Çalışmanın tahmini olarak 11.5.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
- Başakşehir : Bahçeşehir 2Kısım Mah,Bahçeşehir 1Kısım Mah
- Çalışmanın tahmini olarak 11.5.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
- Beylikdüzü : Cumhuriyet Mah,Büyükşehir Mah
- Çalışmanın tahmini olarak 11.5.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
- Esenyurt : Turgut Özal Mah, Yenikent Mah, Yeşilkent Mah, Talatpaşa Mah,Saadetdere Mah, Selahaddin Eyyubi Mah, Süleymaniye Mah, Üçevler Mah, İncirtepe Mah, İnönü Mah, Örnek Mah, Yunus Emre Mah, Zafer Mah, Çınar Mah, Bağlarçeşme Mah, Esenkent Mah, Fatih Mah, Aşık Veysel Mah, Akevler Mah, Akşemseddin Mah, Ardıçlı Mah, Namık Kemal Mah, Orhan Gazi Mah, Pınar Mah, Mehterçeşme Mah, Güzelyurt Mah, Koza Mah, Mehmet Akif Ersoy Mah
- Çalışmanın tahmini olarak 11.5.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
- Sarıyer : Reşitpaşa Mah, Emirgan Mah
- Çalışmanın tahmini olarak 11.5.2022 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
- Tuzla : Aydınlı Mah
- Çalışmanın tahmini olarak 11.5.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
- Üsküdar : Mehmet Akif Ersoy Mah, Kirazlıtepe Mah
- Çalışmanın tahmini olarak 11.5.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.