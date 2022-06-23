Özgün İSKİ sular ne zaman gelecek? 23 Haziran Perşembe günü su kesintisi yaşayan ilçeler
ÖZGÜN HABERLER

İSKİ sular ne zaman gelecek? 23 Haziran Perşembe günü su kesintisi yaşayan ilçeler

İstanbul su kesintisi yaşanan ilçeler listesi İSKİ arıza sorgulama ara ile bulunabiliyor. İlçe ilçe İSKi ile öğrenilebiliyor. İstanbul su kesintisi yaşanacak ilçeler listesi birçok vatandaş tarafından merak ediliyor. İstanbul'da su kesintisi yaşayan vatandaşlar, "sular ne zaman gelecek" sorusuna İSKİ aracılığıyla yanıt arıyor. Peki 23 Haziran Perşembe sular ne zaman gelecek? İşte su kesintisi olan ilçeler...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbulda sular ne zaman gelecek? İSKİ 23 HAZİRAN SU KESİNTİSİ/ ARIZA SORGULA
İSKİ su kesintisi

İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ve mahalleler İSKİ arıza açıklamaları ile belli oluyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) arıza duyurularına göre bugün İstanbul'da 10 ilçede su kesintisi yaşanacak. İşte İstanbullular'ın merakla araştırdığı "İstanbul'da sular ne zaman gelecek?" sorusunun yanıtı haberimizde...

İSKİ SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İSKİ'nin sitesinde, "LÜTFEN DİKKAT! Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir. Kayıtlı arıza kesinti bilgisi bulunamamıştır" ifadeleri yer aldı.

İSKİ TELEFON NUMARASI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) için tüm telefonlardan 185'i tuşlayarak İSKİ Alo 185 Servisi'ne ulaşabilirsiniz.

İSKİ 23 HAZİRAN PERŞEMBE SU KESİNTİSİ YAŞANAN İLÇELER

Başakşehir İkitelli OSB 20.47'de başlayan su kesintisi 10.00 civarında bitiyor

Başakşehir Şahintepe mah 08.06'da giden suların 12.00'da gelmesi bekleniyor.

Sarıyer Fatih Sultan Mehmet ve Baltalimanı mahallesinde 03.15'te giden suların 12.00'de gelmesi bekleniyor.

İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULA
Merkezden faiz kararı

Merkez'den faiz kararı

Piyasalar tarafından merakla bekleniyordu.
Sıra dışı koleksiyon

Sıra dışı koleksiyon

İki yılda 250 eser topladı.
Mahmut Ustaosmanoğlu Hakka yürüdü

Cenazesi 24 Haziran Cuma günü Fatih Camii'nden kaldırılacak.

​Bakan Bozdağ'dan 'Pınar Gültekin' açıklaması: Haksız tahrik konusu tartışmaya açılmalı.

Başkan Bayraktar kurban pazarlarındaki yeni rakamları açıkladı.

İlk yerli ve milli savaş uçağı için yoğun mesai harcanıyor.

​Yeni İHA kritik göreve başlıyor.

​'Dünyanın en saçma binası' tarih oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.