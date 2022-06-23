İSKİ sular ne zaman gelecek? 23 Haziran Perşembe günü su kesintisi yaşayan ilçeler

İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ve mahalleler İSKİ arıza açıklamaları ile belli oluyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) arıza duyurularına göre bugün İstanbul'da 10 ilçede su kesintisi yaşanacak. İşte İstanbullular'ın merakla araştırdığı "İstanbul'da sular ne zaman gelecek?" sorusunun yanıtı haberimizde...

İSKİ SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İSKİ'nin sitesinde, "LÜTFEN DİKKAT! Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir. Kayıtlı arıza kesinti bilgisi bulunamamıştır" ifadeleri yer aldı.

İSKİ TELEFON NUMARASI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) için tüm telefonlardan 185'i tuşlayarak İSKİ Alo 185 Servisi'ne ulaşabilirsiniz.

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İSKİ 23 HAZİRAN PERŞEMBE SU KESİNTİSİ YAŞANAN İLÇELER

Başakşehir İkitelli OSB 20.47'de başlayan su kesintisi 10.00 civarında bitiyor

Başakşehir Şahintepe mah 08.06'da giden suların 12.00'da gelmesi bekleniyor.

Sarıyer Fatih Sultan Mehmet ve Baltalimanı mahallesinde 03.15'te giden suların 12.00'de gelmesi bekleniyor.

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