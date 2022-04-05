İSKİ'den Son Dakika Su Zammı: Suya ne kadar zam geldi?

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürü Raif Mermutlu, İstanbul'a verdikleri hizmeti kesintisiz sürdürmek, yatırımları tamamlamak ve şehrin ihtiyaç duyduğu yeni projelere başlamak için su fiyatlarında düzenleme yapılması gerektiğini söylemişti. İstanbul'da suya zam yapılmasını gerekli gören İSKİ'nin zam teklifi kabul edildi.
İSTANBUL'DA SUYA NE KADAR ZAM GELDİ?
İstanbul'da İSKİ'nin zam talebi kabul edildi. Buna göre, konutta kullanılan suyun birim fiyatı yüzde 29'luk artışla, 5,56 liradan 8,33 liraya yükseltildi.