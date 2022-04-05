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İSKİ'den Son Dakika Su Zammı: Suya ne kadar zam geldi?

İSKİ su zammına ilişkin son dakika gelişmesi yaşandı. İSKİ'nin suya zam teklifi kabul edildi. İstanbul'da yaşayan vatandaşları ilgilendiren su zammının detayları merak ediliyor. Suya ne kadar zam geldi. İstanbul'da suyun birim fiyatı kaç lira oldu? İşte İSKİ su zammına ilişkin son bilgiler...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbulda suya ne kadar zam geldi? İSKİ 5 Nisan 2022 su zammı ile suyun birim fiyatı kaç lira?
İSKİ SU ZAMMI

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürü Raif Mermutlu, İstanbul'a verdikleri hizmeti kesintisiz sürdürmek, yatırımları tamamlamak ve şehrin ihtiyaç duyduğu yeni projelere başlamak için su fiyatlarında düzenleme yapılması gerektiğini söylemişti. İstanbul'da suya zam yapılmasını gerekli gören İSKİ'nin zam teklifi kabul edildi.

İSTANBUL'DA SUYA NE KADAR ZAM GELDİ?

İstanbul'da İSKİ'nin zam talebi kabul edildi. Buna göre, konutta kullanılan suyun birim fiyatı yüzde 29'luk artışla, 5,56 liradan 8,33 liraya yükseltildi.

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