İSKİ'den Son Dakika Su Zammı: Suya ne kadar zam geldi? İSKİ su zammına ilişkin son dakika gelişmesi yaşandı. İSKİ'nin suya zam teklifi kabul edildi. İstanbul'da yaşayan vatandaşları ilgilendiren su zammının detayları merak ediliyor. Suya ne kadar zam geldi. İstanbul'da suyun birim fiyatı kaç lira oldu? İşte İSKİ su zammına ilişkin son bilgiler...

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