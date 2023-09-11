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İBB'den 11 Eylül toplu taşıma kararı! ETT, metrobüs, tramvay, Marmara bugün ücretsiz olacak!

Okulların açılacağı ilk günü toplu taşımayı tercih edecek olanlar İETT, otobüs, metro, metrobüs ve tramvayın ücretsiz olup olmayağını, saat kaça kadar bedava olacağını araştırıyor. Okulların açılacağı gün olan 11 Eylül Pazartesi günü için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yazılı açıklama yapıldı. Peki, Pazartesi günü ulaşım bedava mı, kaça kadar? 11 Eylül'de İETT, metrobüs, otobüs, tramvay, Marmaray ücretsiz mi? İşte detaylar...

08:26 . 11/09/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
İETT otobüsü

İETT otobüsü

Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? sorusunun yanıtı okulun ilk günü araştırılıyor. Pazartesi günü ulaşım ücretsiz mi merak ediliyor. 11 Eylül Pazartesi günü 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının ilk ders zili çalacak. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ders başı yapacak. Okulların açılmasıyla çok sayıda araç trafiğe çıkacak. Toplu taşıma araçlarını tercih edecek olanlar, İETT, metrobüs, otobüs, tramvayın bedava olup olmadığını sorguluyor. Konuyla ilgili olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) açıklama geldi. Peki Pazartesi günü toplu taşıma ücretsiz mi?

11 EYLÜL PAZARTESİ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 11 Eylül Pazartesi toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olacağını açıkladı.

06.00 - 14.00 SAATLERİ ARASI TOPLU ULAŞIM ÜCRETSİZ

İBB'den yapılan açıklamada; okulların açıldığı gün İstanbul'da 06.00 - 14.00 saatleri arasında toplu ulaşım araçları (bilet entegrasyona dâhil olanlar) ücretsiz olurken, İSPARK'ın ise okul servis araçlarına ilk gün ücretsiz hizmet vereceği ifade edildi.

SEFER SAYILARI ARTACAK

İETT, okulların açılmasından itibaren her gün bin 636 ek sefer yapacak. 130 binden fazla yolcu bu seferlerle toplu taşımaya yönlendirilmiş olurken, 109 bin aracın bu tedbirlerle trafikten çekilmesi hedefleniyor. Metro İstanbul da 375 ilave sefer planlıyor. Bu seferlerle 415 bin yolcunun toplu taşımaya yönelmesi bekleniyor. Böylelikle 380 bin aracın İstanbul trafiğine çıkmaması bekleniyor.

SERVİSLERE ÖNCELİK

Ayrıca okulların açılmasıyla birlikte ilk 2 gün okul servis araçları, arabalı vapurlardan öncelikli olarak yararlanacak. İDO'nun Sirkeci-Harem hattındaki yaya yolcular ücretsiz seyahat edecek. Şehir Hatları da ek vapur seferleri düzenleyecek.



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