Manchester United-Galatasaray maçı hakemi Ivan Kruzliak
Ivan Kruzliak hangi maçları yönetti?
Ivan Kruzliak, 24 Mart 1984 tarihinde Bratislava, Slovakya’da doğdu. Slovak futbol hakemidir. 2012-13 UEFA Avrupa Ligi'nde hakemlik yaptı. Ayrıca İngiltere ile Moldova arasında oynanan Wembley 2014 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde de hakemlik yaptı. Maç ev sahibi ekibin 4-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Sarı-kırmızılılar A Grubu’ndaki ilk maçında sahasında Kopenhag ile 2-2 berabere kalmış, Manchester United ise deplasmanda Bayern Münih’e 4-3 mağlup olmuştu.