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Manchester United-Galatasaray maçında hakem Ivan Kruzliak düdük çalacak

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, 3 Ekim Salı günü saat 22.00'da deplasmanda Manchester United ile karşılaşacak. Mücadeleyi Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek. Sarı-kırmızılılar A Grubu’ndaki ilk maçında sahasında Kopenhag ile 2-2 berabere kalmış, Manchester United ise deplasmanda Bayern Münih’e 4-3 mağlup olmuştu. Peki Ivan Kruzliak kimdir? Ivan Kruzliak hangi maçları yönetti?

14:21 . 1/10/2023 Pazar
Yeni Şafak
Manchester United-Galatasaray maçı hakemi Ivan Kruzliak

Manchester United-Galatasaray maçı hakemi Ivan Kruzliak

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci haftasında
Galatasaray
, deplasmanda
Manchester United
ile karşılaşacak.
UEFA
'dan yapılan açıklamaya göre, 3 Ekim Salı günü Old Trafford Stadı'nda oynanacak maçta, Slovak hakem Ivan Kruzliak görev alacak. Kruzliak'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Branislav Hancko ve Jan Pozor üstlenecek.

Ivan Kruzliak hangi maçları yönetti?

Ivan Kruzliak, 24 Mart 1984 tarihinde Bratislava, Slovakya’da doğdu. Slovak futbol hakemidir. 2012-13 UEFA Avrupa Ligi'nde hakemlik yaptı. Ayrıca İngiltere ile Moldova arasında oynanan Wembley 2014 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde de hakemlik yaptı. Maç ev sahibi ekibin 4-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Sarı-kırmızılılar A Grubu’ndaki ilk maçında sahasında Kopenhag ile 2-2 berabere kalmış, Manchester United ise deplasmanda Bayern Münih’e 4-3 mağlup olmuştu.


#Ivan Kruzliak
#Manchester United
#Galatasaray
43 dakika önce
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