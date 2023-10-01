'dan yapılan açıklamaya göre, 3 Ekim Salı günü Old Trafford Stadı'nda oynanacak maçta, Slovak hakem Ivan Kruzliak görev alacak. Kruzliak'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Branislav Hancko ve Jan Pozor üstlenecek.

'dan yapılan açıklamaya göre, 3 Ekim Salı günü Old Trafford Stadı'nda oynanacak maçta, Slovak hakem Ivan Kruzliak görev alacak. Kruzliak'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Branislav Hancko ve Jan Pozor üstlenecek.

Ivan Kruzliak, 24 Mart 1984 tarihinde Bratislava, Slovakya’da doğdu. Slovak futbol hakemidir. 2012-13 UEFA Avrupa Ligi'nde hakemlik yaptı. Ayrıca İngiltere ile Moldova arasında oynanan Wembley 2014 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde de hakemlik yaptı. Maç ev sahibi ekibin 4-0 üstünlüğüyle sona erdi.