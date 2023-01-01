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Jandarma promosyon ödemeleri ne zaman yapılacak?
Jandarma promosyon ödemesi beklentileriyle beraber bu mesleği icra eden vatandaşlar "Jandarma promosyon verilecek mi, ne zaman, ne kadar, kaç TL, son durum ne?" sorularına yanıt arıyor. Jandarma promosyon ödemelerinde son durum ne, ne kadar ve ne zaman promosyon ödemesi yapılacak? İşte ayrıntılar...
12:09 . 19/01/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Jandarma promosyon ödemesi

Jandarma promosyon ödemesi

Son dönemde peş peşe gelen açıklamalar ardından Jandarma promosyon ödemeleri için de beklentiler bulunuyor. Jandarma promosyon ödemeleri ne zaman, ne kadar yapılacak? Konuya ilişkin son gelişmeler haberimizde.

JANDARMA PROMOSYON ÖDEMELERİ OLACAK MI?

TSK personeli bu promosyondan faydalanabilecek ancak Jandarma promosyonu için henüz alınmış bir karar yok.

JANDARMA PROMOSYON ÖDEMESİ NE KADAR OLACAK?

Sosyal medyada yer alan iddialara göre jandarma personeline 30 bin TL promosyon verilmesi söz konusu olabilir.

PROMOSYON NEDİR?

Promosyon, firmaların potansiyel müşterilerine kendilerini tanıtmak ve ürünlerini pazarlamak amacıyla kullandığı etkili bir tanıtım aracıdır. Fransızcadaki promotion sözcüğünden gelmektedir. Türkçe karşılığı özendirme'dir.

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2 saat önce
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Jandarma promosyon ödemeleri ne zaman yapılacak?
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