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Jandarma promosyon ödemesi
Son dönemde peş peşe gelen açıklamalar ardından Jandarma promosyon ödemeleri için de beklentiler bulunuyor. Jandarma promosyon ödemeleri ne zaman, ne kadar yapılacak? Konuya ilişkin son gelişmeler haberimizde.
TSK personeli bu promosyondan faydalanabilecek ancak Jandarma promosyonu için henüz alınmış bir karar yok.
Sosyal medyada yer alan iddialara göre jandarma personeline 30 bin TL promosyon verilmesi söz konusu olabilir.
Promosyon, firmaların potansiyel müşterilerine kendilerini tanıtmak ve ürünlerini pazarlamak amacıyla kullandığı etkili bir tanıtım aracıdır. Fransızcadaki promotion sözcüğünden gelmektedir. Türkçe karşılığı özendirme'dir.