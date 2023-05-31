Jandarma tayin sonuçları
Jandarma tayinleri hakkında araştırmalar hız kazandı. Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) bünyesinde 500 sözleşmeli uzman erbaş alımı yapılacak. Jandarma alımlarında başvuru süreci 11 Mayıs'ta sona erdi. Jandarma uzman erbaş başvuru sonuçları açıklandı mı? Jandarma tayinleri 2023 ne zaman açıklanacak?
JANDARMA TAYİNLERİ 2023 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre 2023 Yılı Lojistik Alt Branşlı Sözleşmeli Uzman Erbaş alımı başvuruları 27 Nisan - 11 Mayıs'ta internet üzerinden tamamlandı.
JGK uzman erbaş tayinleri (atama) tarihi hakkında henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Konu hakkında güncel bir açıklama gelir gelmez haberimize eklenecektir.
JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI SONLANDI
Başvurular https://vatandas.jandarma.gov.tr internet adresinden "İşlemler" ''Personel / Öğrenci Alım Başvuru ve Sonuçları'' kısmından Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi (PTS) üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla 27 Nisan 2023 – 11 Mayıs 2023 tarihleri arasında yapıldı.