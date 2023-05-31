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2023 jandarma tayini için İçişleri Bakanlığı duyurusu bekleniyor!

Jandarma tayinleri için gözler Jandarma Genel Komutanlığı'ndan gelecek sonuç açıklamasına çevrildi. Bilindiği üzere 500 uzman erbaş alımı yapılacağı kaydedilmişti. Kısa süre içerisinde JGK'dan beklenen açıklamanın gelmesi bekleniyor. Peki, Jandarma tayinleri ne zaman belli olacak? İşte başvuruları tamamlanan uzman erbaş başvuru sonuçlarında son durum..

15:34 . 31/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Jandarma tayin sonuçları

Jandarma tayin sonuçları

Jandarma tayinleri hakkında araştırmalar hız kazandı. Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) bünyesinde 500 sözleşmeli uzman erbaş alımı yapılacak. Jandarma alımlarında başvuru süreci 11 Mayıs'ta sona erdi. Jandarma uzman erbaş başvuru sonuçları açıklandı mı? Jandarma tayinleri 2023 ne zaman açıklanacak?

JANDARMA TAYİNLERİ 2023 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre 2023 Yılı Lojistik Alt Branşlı Sözleşmeli Uzman Erbaş alımı başvuruları 27 Nisan - 11 Mayıs'ta internet üzerinden tamamlandı.

JGK uzman erbaş tayinleri (atama) tarihi hakkında henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Konu hakkında güncel bir açıklama gelir gelmez haberimize eklenecektir.

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI SONLANDI

Başvurular https://vatandas.jandarma.gov.tr internet adresinden "İşlemler" ''Personel / Öğrenci Alım Başvuru ve Sonuçları'' kısmından Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi (PTS) üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla 27 Nisan 2023 – 11 Mayıs 2023 tarihleri arasında yapıldı.



#Jandarma tayinleri
#İçişleri Bakanlığı
#uzman erbaş tayinleri
#uzman erbaş
25 dakika önce
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