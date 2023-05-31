Binlerce polisin gözü Emniyet Genel Müdürlüğü'nde... Atamalar için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bilgi almak adına sıkça "Polis tayinleri ne zaman açıklanacak?" sorusu yöneltiliyor.

EGM POLİS TAYİNLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Polis tayin tarihleri, henüz Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılmış değil. Geçen yıl polis tayinleri 27 Mayıs'ta açıklanmıştı.

2023 POLİS TAYİNLERİ AÇIKLANDI MI?

Emniyet Genel Müdürlüğü, 2023 yılı polis tayinlerinin açıklanmasına ilişkin henüz bir duyuruda bulunmadı. Ancak tayinler her yıl Mayıs-Haziran döneminde gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda polis tayinlerinin Haziran'ın ilk haftasında açıklanması bekleniyor.

EGM TAYİN SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Emniyet şark tayin sonuçları, başvuruda bulunan polislerin cep telefonuna SMS

üzerinden gönderilecek.

Ayrıca sonuçlar, POLNET sistemi üzerinden de görüntülenebilecek. Ataması yapılan personel POLNET sisteminden kullanıcı adı ve şifresini girerek atama bilgisine ulaşabilecek.







