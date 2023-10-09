Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ne zaman, sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk kabine toplantısı sonrası emekli memurların maaşlarıyla ilgili bir müjde vereceklerini açıkladı. AK Parti'nin 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk kabine toplantısı sonrası emekli memurların maaşlarıyla ilgili bir müjde vereceklerini açıkladı. Bu nedenle vatandaşlar ekim ayında yapılacak toplantının tarihini araştırmaya başladı. Özellikle 29 Ekim ikramiyesi ve memur zammı için toplantıdan çıkacak kararlar merak ediliyor. İşte Ekim 2023 Kabine Toplantısı tarihi ve tüm detaylar.

Kabine toplantısı ne zaman?

Normal zamanda iki haftada bir gerçekleşen toplantının önümüzdeki hafta yani 9 Ekim Pazartesi yapılması bekleniyor. Türkiye'nin iç ve dış siyasi gündeminin yanında emekli memur maaş zammının da değerlendirileceği Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alınan kararları kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı sonrası ne açıklayacak?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 4. Olağanüstü Kongresi'nde Ankara Spor Salonu'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan "İnşallah bu yıl sonuna doğru özellikle emekli memurlarımızın maaşlarıyla ilgili şu anda bakanlığımız çalışmasını yapıyor ve ilk kabine toplantımızdan sonra yeni müjdemizi de inşallah emekli memurlarımıza açıklayacağız" diye konuştu.

Kabine toplantısı kararları saat kaçta açıklanacak?

Bugün 15.00’te yapılacak olan Kabine Toplantısı'nda Erdoğan’a anlatılacak. Toplantının ardından Erdoğan’ın konuya ilişkin açıklama yapması bekleniyor.

Son Kabine toplantısı kararları nedir?

26 Eylül'de gerçekleşen son Kabine'de Aile ve Gençlik Bankası'na dair kanun teklifi, öğrencilere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar satışı ile 12 ay aylık ücretsiz 10 GB internet düzenlemesi ele alınmıştı. Kabine toplantısı kararlarına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söylemişti: