Memur maaş zammı, asgari ücret, emekli zammı, evlilik kredisi vb. konularla ilgili son çalışmalar Kabine Toplantısı’nda ele alınıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, her düzenlenen toplantının ardından alınan kararları ise canlı yayında açıklıyor. Kabine Toplantısı tarihleri, Cumhurbaşkanlığı programına göre düzenleniyor. Bu hafta Kabine Toplantısı olacak mı, ne zaman yapılcak? İşte detaylar...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, 13 KASIM PAZARTESİ VAR MI?

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı normal şartlarda 2 hafta bir Pazartesi veya Salı günleri toplanıyor. Son olarak Kabine Toplantısı 31 Ekim tarihinde yapıldı.

13 Kasım Pazartesi günü toplantı yapılıp yapılmayacağı henüz belli olmadı. Kabine Toplantısı tarihleri, Cumhurbaşkanlığı programında yer alacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Zirvesi kapsamında temaslarda bulunmak üzere şu sıralar Suudi Arabistan’ı ziyaret ediyor. Kabine Toplantısı takvimi belli olduğunda detaylar eklenecektir.

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Yeni yıla kısa bir zaman kala özellikle maaş zamları gündemi Kabine Toplantısı’nın gündeminde bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak emekli zammı için 2024 yılı Ocak ayını işaret etmişti. Bunun yanı sıra milyonlarca çalışan ise asgari ücrete dikkat kesildi. Asgari ücret tespit komisyonu Aralık ayında bir araya gelecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının maaş zamlarıyla ilgili çalışmaları devam ediyor.

Bunun yanı sıra Kabine Toplantısı’nda evlilik kredisi, taşerona kadro gibi konuların gündeme gelmesi bekleniyor.







