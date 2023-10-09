Kabine toplantısı başladı

Emekli maaşı son dakika gelişmeleri milyonlarca vatandaşın gündeminde. Türkiye'de emekli maaşlarına yapılan zamlar genellikle her yılın ilk ve ikinci yarısında memur maaş zammı müzakereleri ve enflasyon oranlarına bağlı olarak belirlenir. Emekli zammı, emeklilerin maaşlarına yapılan artıştır. Emekli zammı, enflasyon oranına göre belirlenir. Enflasyon oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre tüketici fiyatlarındaki değişimi gösteren bir ölçüttür. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk kabine toplantısı sonrası emekli memurların maaşlarıyla ilgili bir müjde vereceklerini açıkladı. Peki hangi SSK, Bağ-Kur emeklisi ne kadar maaş alacak? En son emekli zammı ile maaşlara ne kadar zam yapıldı? İşte 2024 emekli zammı son dakika haberleri.