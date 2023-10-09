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Kabine toplantısı başladı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe'de toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başkanlığındaki toplantıda emekli maaşlarına ilişkin düzenlemeye son halinin verilmesi bekleniyor.

17:00 . 9/10/2023 الإثنين
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Foto: AA.

Foto: AA.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yoğun gündemle toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda emekli maaşlarına ilişkin düzenleme masada olacak.


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bu konuda hazırladığı çalışma değerlendirilecek.


Son hali verilecek düzenlemenin ayrıntılarının toplantı sonrası açıklanması bekleniyor.


Ekonomik gelişmeler


Ekonomideki gelişmeler de tüm yönleriyle ele alınacak. Enflasyon ve fahiş fiyatlara karşı alınan tedbirlerin yansımaları görüşülecek.


Ayrıca 17 Ekim'de Meclis'e sunulacak 2024 Bütçesi üzerinde görüş alışverişinde bulunulacak.


Terörle mücadele


Yurt içinde ve sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonları Kabine'nin öncelikli gündem maddelerinden. Irak ve Suriye'nin kuzeyine düzenlenen hava harekatları ile bölgedeki durum değerlendirilecek.


İsrail-Filistin çatışması


Toplantıda görüşülecek bir diğer konu ise İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar. Bölgedeki son durum değerlendirilecek. Türkiye'nin atacağı diplomatik adımlar görüşülecek.


Emekli zammı son durum
Emekli zammı son durum

Emekli maaşı son dakika gelişmeleri milyonlarca vatandaşın gündeminde. Türkiye'de emekli maaşlarına yapılan zamlar genellikle her yılın ilk ve ikinci yarısında memur maaş zammı müzakereleri ve enflasyon oranlarına bağlı olarak belirlenir. Emekli zammı, emeklilerin maaşlarına yapılan artıştır. Emekli zammı, enflasyon oranına göre belirlenir. Enflasyon oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre tüketici fiyatlarındaki değişimi gösteren bir ölçüttür. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk kabine toplantısı sonrası emekli memurların maaşlarıyla ilgili bir müjde vereceklerini açıkladı. Peki hangi SSK, Bağ-Kur emeklisi ne kadar maaş alacak? En son emekli zammı ile maaşlara ne kadar zam yapıldı? İşte 2024 emekli zammı son dakika haberleri.



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