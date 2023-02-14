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Kabine Toplantısı kararları bekleniyor! 14 Şubat Kabine Toplantısı ne zaman başlayacak?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 kentte yıkıcı hasara neden olan asrın felkaetinin ardından Kabine ilk kez topalnıyor. Başkan recep Tayyip Erdoğan'ın külliyesinden başkanlık edeceği toplantının tek gündem maddesi deprem iken KYK yurtlarının depremzedelere tahsis edilmesi ve üniversitelerin kapatılmasından depremde hasar alan 10 kentte yürütülecek çalışmalara kadar birçok konu masaya yatırılacak. Peki Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta, kararları belli oldu mu?

13:29 . 14/02/2023 Salı
Yeni Şafak
Kabine Toplantısı kararları

Kabine Toplantısı kararları

Kabine Toplantısı kararları ile 10 ili vuran Kahramanmaraş depremi sonrası atılacak adımlar, deprem bölgesinde alınacak yeni kararlar için Kabine Toplantısı'nın tarihine çevrildi. İşte, 14 Şubat 2023 Kabine Toplantısının ayrıntıları...

KABİNE TOPLANTISI BUGÜN SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Kabine Toplantısı normal şartlarda 6 Şubat Pazartesi günü gerçekleştirilecekti. Deprem nedeniyle iptal edilen Kabine Toplantısı 14 Şubat'ta yapılacak. Kabine toplantısı saat 15:00 başlayacak.

14 ŞUBAT KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcı Fuat Oktay yaptığı açıklamada "Nakdi bağış da önemli. Yarın da kabinemizi topluyor olacağız. Gündem tamamen afetler, son durum ve tedbirler." dedi.

14 ŞUBAT KABİNE TOPLANTISI KARARLARI

Bu akşam gerçekleştirilecek olan kabine toplantısının gündem maddesinin 10 ili vuran depremde hasar gören şehirler ve deprem bölgesinde alınacak kararlar olması bekleniyor.

TBMM 21 ŞUBAT TARİHİNE KADAR KAPALI

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, “Depremzedelere yardımcı olabilmek ve acılarını paylaşmak için milletvekillerimizi deprem bölgelerine gönderiyoruz. Bu nedenle TBMM’ye 21 Şubat’a kadar ara verme kararı aldık” açıklamasını yaptı.



#kaine
#kabine toplantısı
#deprem
#cumhurbaşkanı
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Kabine Toplantısı kararları bekleniyor! 14 Şubat Kabine Toplantısı ne zaman başlayacak?
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