Vatandaşların merakla beklediği kabine toplantısının ne zaman ve saat kaçta yapılacağı belli oldu. Kabine toplantısı (25 Nisan) bugün gerçekleşecek. İki hafta sonra tekrar yapılacak olan Kabine Toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ramazan Bayramına ilişkin açıklamalar yapmasını bekleniyor. İşte kabine toplantısına yönelik tüm detaylar...

Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta?

Kabine Toplantısı bugün yapılacak. Cumhurbaşkanlığı günlük programına göre toplantının saat 16:30’da başlaması bekleniyor.

Ukrayna'da devam eden çatışmalar, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları, terörle mücadele operasyonları ve ekonomi gündemiyle Kabine, 2 haftalık aranın ardından yine yoğun bir gündemle toplanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantıda, Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum ele alınacak.

İstanbul sürecinin Putin-Zelenskiy zirvesine taşınması için yürütülen diplomatik çabalar değerlendirilecek.

Ukrayna'daki Türk ticaret gemilerinin durumu ve bölgeye yönelik insani yardımlar gözden geçirilecek.

Bir diğer dış politika gündemi İsrail'in Filistin topraklarına yönelik müdahaleleri olacak.

Saldırıların son bulması adına Erdoğan'ın bölge liderleri ve uluslararası kuruluşların temsilcileri ile yürüttüğü diplomatik temaslar görüşülecek.

Kabine toplantısında, hem yurt içinde hem de Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yürütülen terörle mücadele operasyonları da değerlendirilecek.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, Pençe-Kilit operasyonundaki son durum ile ilgili kabine üyelerini bilgilendirmesi bekleniyor.

Kabine toplantısında neler değerlendirilecek?

Öne çıkacak başlıklardan biri de ekonomi olacak.

Fiyat artışlarının önlenmesi ve enflasyonla mücadele konularında atılacak adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

Ramazan Bayramı tatili gündemde

Toplantıda iç ve dış gelişmelerin yanı sıra yaklaşan Ramazan Bayramı’na dönük tedbir ve hazırlıkların da ele alınması planlanıyor. Bayram tatilinin perşembe ve cuma gününün de dahil edilerek 9 güne çıkarılmasına yönelik taleplerin de toplantıda değerlendirilmesi bekleniyor. Tatilin 9 güne çıkarılmasına karar verilirse 5-6 Mayıs günleri resmi veya idari tatil ilan edilecek.

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