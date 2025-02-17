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Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? 17 Şubat 2025 Kabine toplantısı gündem maddeleri

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? 17 Şubat 2025 Kabine toplantısı gündem maddeleri

12:1717/02/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Kabine Toplantısı
Kabine Toplantısı

Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta Kabine toplanacak mı? Son olarak iki hafta önce toplanan Kabine'nin bu hafta yeniden toplanması bekleniyor. Beştepe’de düzenlenecek Kabine Toplantısı'nda ekonomi, iç ve dış politikadaki gelişmeler ele alınacak. Enflasyonla mücadele, tarım ve kırsal kalkınma öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor. Son toplantıda Başkan Erdoğan, "Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi"ni duyurmuştu. Peki yeni Kabine Toplantısı ne zaman, gündemde hangi konular var?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakanların katılımıyla gerçekleştirilen Kabine Toplantısı son olarak 3 Şubat’ta düzenlendi. Kabine Toplantısı için gözler Beştepe’ye çevrilirken toplantıyı yoğun bir gündem bekliyor. Ekonomik olarak atılacak yeni adımlar, yasal düzenlemeler ve diğer çok konunun toplantıda gündeme gelmesi bekleniyor. Son toplantıda ise tarımda üretimin artırılmasına yönelik önemli adımlar atıldı. Kabine Toplantısı genellikle programda değişiklik yapılmadığı takdirde 2 hafta bir düzenleniyor. Peki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte, Kabine Toplantısına ilişkin detaylar…

17 ŞUBAT 2025 KABİNE TOPLANTISI SAATİ VE GÜNDEM KONULARI

17 Şubat 2025 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın gündem konuları arasında ekonomi, iç ve dış politikadaki gelişmeler olması bekleniyor. Kabine toplantısı AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. 15 günde bir düzenlenen kabine toplantısına dair henüz resmi açıklama yapılmadı. Resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, BUGÜN MÜ?

Kabine Toplantısı 15 günde bir toplanıyor. Son Kabine Toplantısı 3 Şubat 2025 tarihinde gerçekleşmişti.

Kabine Toplantısının bugün gerçekleşmesi bekleniyor. Resmi açıklama geldiğinde haberimizde takip edebilirsiniz.



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