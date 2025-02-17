Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? 17 Şubat 2025 Kabine toplantısı gündem maddeleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakanların katılımıyla gerçekleştirilen Kabine Toplantısı son olarak 3 Şubat’ta düzenlendi. Kabine Toplantısı için gözler Beştepe’ye çevrilirken toplantıyı yoğun bir gündem bekliyor. Ekonomik olarak atılacak yeni adımlar, yasal düzenlemeler ve diğer çok konunun toplantıda gündeme gelmesi bekleniyor. Son toplantıda ise tarımda üretimin artırılmasına yönelik önemli adımlar atıldı. Kabine Toplantısı genellikle programda değişiklik yapılmadığı takdirde 2 hafta bir düzenleniyor. Peki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte, Kabine Toplantısına ilişkin detaylar…