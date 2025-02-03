2025 yılının ilk ayı İstanbul'da kar yağışı olmadan tamamlandı. Şubat ayının başlaması ile İstanbul'da yaşayan milyonlarca vatandaş kar yağışının ne zaman olacağını merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) son raporlarına göre, İstanbul'a yılın ilk karının ne zaman yağacağı belli oldu.

İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından verilerle birlikte, İstanbul'da önümüzdeki hafta başından itibaren soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek ve sıcaklıklar hızla düşecek.

Trakya Bölgesi'nde hafta sonundan itibaren başlayan soğuk havayla birlikte kar yağışının Salı günündne itibaren İstanbul'da etkili olması bekleniyor.

İstanbul’da 10-25 cm arasında 3 günde kar birikmesi bekleniyor.

Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 6 ila 12 derece altına düşecek, çarşamba günü İstanbul ve Ankara'da kar yağışı görülecek.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Yapılan son tahminlere göre, Türkiye'nin bugünden itibaren yeni yağışlı sistemin etkisine gireceğini belirten Macit, bu akşam saatlerinden sonra Marmara ve Batı Karadeniz'de başlayacak yağışların, salı ve çarşamba günü yurt genelinde etkili olmasını beklediklerini söyledi.

Kar yağışı kaç gün sürecek?

Macit, yağışların sağanak şeklinde başlayacağını dile getirerek, "Salı gününden itibaren özellikle iç kesimlerde yer yer karla karışık yağmur ve kara dönmesini bekliyoruz. Yağışlı havanın perşembe günü kuzey ve doğu kesimlerinde devam ettikten sonra ülkemizi terk etmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların salı gününden itibaren kuzey, iç ve doğu kesimlerde hissedilebilir düzeyde azalacağını vurgulayan Macit, "Sıcaklıkların hafta boyunca mevsim normallerinin 6 ila 12 derece altına düşmesini bekliyoruz." dedi.







