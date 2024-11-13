"Kar ne zaman yağacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kasım ayının ortasına gelirken, düşük sıcaklıklarla geçen günler çoğalıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu uyarılarıyla vatandaşlar, “Bu hafta hava nasıl olacak?” sorusuna yanıt arıyor. Peki, İstanbul’a kar ne zaman yağacak?

İstanbul başta olmak üzere birçok ilde sağanak yağmur beklenirken Doğu Anadolu'da kar beklentisi Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporu ile paylaşıldı.





Sıcaklıklar ise mevsim normallerinde seyredecek.





KAR NE ZAMAN YAĞACAK?





Doğu Anadolu yükseklerinde kar yağışı bekleniyor. Yurdun yüksek kesimlerinde yer yer görülen karın ülke genelinde ne zaman etkili olacağı Meteoroloji uzmanları ile takip ediliyor.





Hafta sonuna doğru sıcaklığın 3-4 derece düşmesi ve Anadolu'da karın görülmesi beklenenler arasında.

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?





Geçtiğimiz günlerde Karadeniz'de görülen yağmurun ardından gözler Anadolu'ya döndü.





Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen yanıtladı.





Bu sene de geçtiğimiz sene olduğu gibi sert bir kış beklemeyen Şen, İstanbullular için kar müjdesi vermedi:





"Çocukluğunuzdaki kışlar İstanbul'a uzak ihtimal. İstanbul'da 1 gün havada kar görürsek ne mutlu bize."





Sonbaharın bir süre devam edeceği bu günlerde sıcaklığın gittikçe düşmesi bekleniyor. Ancak kar yağışı için henüz görünürde bir tarih yok.

SİS UYARISI!





Özellikle akşam saatlerinde iyice düşen sıcaklıkla birlikte geç ve erken saatlerde görülecek sis için Orhan Şen'den açıklama geldi:



