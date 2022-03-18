Özgün Kar yağışı ne zaman bitecek? 18,19,20 mart hava durumu
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Kar yağışı ne zaman bitecek? 18,19,20 mart hava durumu

Geçtiğimiz günlerde şiddetli kar yağışı nedeniyle İstanbul'da trafik kilitlenmişti. Bir daha bu kadar yoğun bir yağış olmaz derken 18 mart gecesi İstanbul kara teslim oldu. Herkesin merak arattığı soru ise bu sıralar kar yağışı ne zaman bitecek? Havalar ne zaman ısınacak? İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi? İşte merak edilen birçok sorunun cevabı sizlerle...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kar yağışı ne zaman bitecek? 18,19,20 mart hava durumu
Kar yağışı ne zaman bitecek? Havalar ne zaman ısınacak? İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi?

İstanbul'da etkisini gösteren kar yağışına ilişkin açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, kar yağışının en yoğun olacağı günü açıkladı. Karaismailoğlu, kar yağışının Cumartesi günü saat 18.00'den Pazar sabah 06.00'ya kadar sıkıntılı geçebileceğini ifade etti.

Yoğun kar yağışının başlaması nedeniyle vatandaşlar hava durumunun nasıl olacağını ve kar yağışının ne kadar süre devam edeceğini merek ediyor. Kar yağışı ne zaman bitecek? Havalar ne zaman ısınacak? İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi? Haberin detayları sizlerle...

İstanbul'da kar yağışı ne zaman bitecek?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün paylaşmış olduğu verilere göre, Perşembe günü kuvvetli bir şekilde etkisini göstermeye başlayan kar yağışı, 14 Mart Pazartesi gününe dek yurtta kalmaya devam edecek. İstanbul'da Perşembe gününden bu yana aralıklarla etkili olan ve etkisini gün geçtikçe artıran kar yağışı, bugün ise en yoğun şekilde etkili oluyor. Pazar günü de metrekareye 5 ila 12 kilogram kar düşeceği tahmin ediliyor.

Kar yağışı ne zamana kadar devam edecek?

  • İstanbul'da etkisini gösteren kar yağışına ilişkin açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, kar yağışının en yoğun olacağı günü açıkladı. Karaismailoğlu, kar yağışının Cumartesi günü saat 18.00'den Pazar sabah 06.00'ya kadar sıkıntılı geçebileceğini ifade etti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılmış olan son incelemelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Çanakkale'nin batısı ve Güney Ege kıyıları dışında tüm bölgelerin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin edilmekte. Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, Bolu, Adana’nın kuzey ve doğusu, K. Maraş, Osmaniye, Hatay, Nevşehir, Niğde, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Erzurum, Muş, Adıyaman, Diyarbakır’ın doğusu, Batman ve Siirt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Akdeniz kıyıları dışında ülkemiz genelinde buzlanma ve don olayı beklenmekte.

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