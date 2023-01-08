Karagümrük-Konyaspor Maç Kadrosu

Spor Toto Süper Lig'de 18. hafta heyecanı başlıyor. Karagümrük evinde Konyaspor’u ağırlıyor. Maç kadrolarına ve ilk 11'lerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
Fatih Karagümrük - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Fatih Karagümrük - Konyaspor maçı 8 Ocak Pazar günü saat 13:30'da beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak.
Karagümrük-Konyaspor ilk 11’ler
Fatih Karagümrük kadrosu:
- Batuhan Şen,
- Biraschi,
- Baniya,
- Dresevic,
- Levent Mercan,
- Shukurov,
- Ricci,
- Ozdoev,
- Colley,
- Borini,
- Diagne.
Konyaspor kadrosu:
- Erhan,
- Ahmet Oğuz,
- Adil,
- Calvo,
- Guilherme,
- Oğulcan,
- Michalak,
- Endri Çekici,
- Hadziahmetovic,
- Amilton,
- Diouf.