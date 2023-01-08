Karagümrük-Konyaspor Maç Kadrosu

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Bakan Akar’dan Sarıkamış Şehitlerini Anma Günü mesajı: Hudut namustur

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sarıkamış Harekatı’nın 108’inci yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı. Akar mesajında, "Kahraman ordumuz 'hudut namustur' anlayışıyla vatanımızı korumakta, 'ölürsem şehit, kalırsam gaz'” düsturuyla yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadele etmekte, denizlerimizdeki ve semalarımızdaki hak ve menfaatlerimizi azim ve kararlılıkla savunmaktadır. Şu anda karada, denizde ve havada; yurt içinde ve sınır ötesinde, zorlu hava ve arazi şartlarında görevlerini büyük bir kahramanlık ve fedakarlıkla yürüten kahraman silah arkadaşlarımın her birini alınlarından öpüyor, kendilerine sağlık ve esenlik içinde kazasız belasız, hayırlı başarılı görevler diliyorum" ifadelerini kullandı.